Grande Fratello, secondo alcune informazioni (non ancora confermate ma riprese da diversi siti), Edoardo Sanson, l’ex fidanzato di Anita Oliveri, sarebbe stato avvistato in ospedale. Nei giorni scorsi, dopo che la storia tra Anita e Alessio era uscita alla luce del sole, una segnalazione aveva informato l’esperta di gossip Deianira Marzani dello stato psico-fisico del ragazzo. ): “Siamo amici della famiglia dell’ex di Anita, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere ma neanche noi”.

“La cosa più sconvolgente è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole”.





Grande Fratello, l’ex di Anita sarabbe stato avvisato in ospedale

Parole durissime ha invece usato Giampiero Mughini che, nella puntata di ieri lunedì 11 marzo, ha attaccato Anita e la sua poca sensibilità. “Come si fa a vivere come se niente fosse tutto questo? Edoardo che è stato accolto con occhi sbigottiti di passione, lucenti. E adesso viene triturato televisivamente. Per me è tutto orrendo, tutto poteva essere posticipato”.

Ora è sempre Deianira Marzano a rilanciare una segnalazione fatta arrivare da una fan: “Mia cugina lavora per Edoardo Sanson, ha detto che è da una settimana che non si fa vedere in ufficio e sanno che è stato anche all’ospedale ma non si sa cosa abbia avuto”, si legge dall’esperta di gossip. Il mister si infittisce. Intanto, nonostante le critiche rivolte ad Alessio, sono in molti a ritenere il suo coinvolgimento non veritiero, il gieffino sembra convinto.

Ad Alfonso Signorini ha detto: “Ci sono molto dentro, io sono molto lucido, ho provato cose così per poche ragazze nella mia vita e poi mi ci sono fidanzato – ha chiarito Alessio in confessionale dopo le domande dirette del conduttore – Non doveva andare così, nel senso che i piani erano diversi, io pensavo di stare qui divertirmi e poi farmi l’estate con i miei amici, adesso invece esco con Anita”.