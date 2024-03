Altro che pace, al Grande Fratello tra Garibaldi e Beatrice i rapporti sembrano più tesi che mai. Oggi pomeriggio l’attrice ha lanciato accuse molto serie al concorrente calabrese. Lo ha fatto davanti a Paolo Masella e Letizia, rimasti di ghiaccio davanti alle parole di Beatrice. Garibaldi ha tentato di sdrammatizzare ridendo, ma “da ridere c’è molto poco”, ha detto Bea. Poco prima Garibaldi aveva avuto un colloquio proprio con Letizia, Letizia che aveva detto la sua sulla tensione con Alessio.

“Credo tu sia geloso di lui, perché prima ti litigavamo e ora senti che lui ha preso il tuo posto”. Parole che Garibaldi aveva contestato duramente: “Ingelosito no, ma mi ha dato fastidio. Lui non è paragonabile a me. Ci sono rimasto male di Perla perché vedo che fa una lotta”.





Grande Fratello, Beatrice contro Garibaldi: “Hai nascosto le cose di Vitto”

Quindi ha proseguito: “C’è anche un pò di invidia che uno è nel pieno delle energie e io no. Poi comunque lui è fresco, io non ho più energia. Io poi sono stato male. Io non sono scemo, macino. Le persone si capiscono anche da queste cose. Lei ha anche pensato che io mi sia riavvicinato per la finale e, adesso, se mi avvicino può passare per questa cosa”.

Tornando ai fatti di questo pomeriggio, Beatrice ha accusato Garibaldi di aver fatto sparire alcuni biglietti che le aveva lasciato Vittorio. “C’era un cappotto nero, ma nelle tasche niente”, ha detto Bea. E Garibaldi: “Non so di cosa stai parlando”. L’attrice ha risposto: “E invece sì, ti sei inguattato i bigliettini e sai anche dove. Devi darmeli perché ti do una notizia: da fuori vedono tutto”.

pensate quanto sta messo male sto struzzo per nascondere i biglietti che le ha scritto vittorio#GrandeFratello pic.twitter.com/iuGwg3KahJ — matteo⛹🏻‍♂️ (@matteomarrali2) March 12, 2024

Garibaldi ha continuato a negare, ma i commenti del pubblico su X sono impietosi. “Ma anche se gli ha scritto i biglietti come si permette ha prendere le cose di altre persone e poi anche se aveva la giacca quale il problema”. “Garibaldi, se è vero mi hai deluso profondamente”.