Diecimila euro per una serata, è questo il cachet chiesto dalla coppia per un’ospitata di poche ore in un locale. La notizia arriva ad una settimana dalla chiusura dell’edizione numero 17 del Grande Fratello. Un’edizione che è stata tra le meno seguite della storia del programma e che ha incoronato come vincitrice Perla Vatiero. Vittoria molto contestata, con il pubblico che avrebbe voluto vincesse Beatrice Luzzi che resta, ad ogni modo, la vincitrice morale dello show durato sei mesi. Beatrice che nei giorni scorsi ha parlato a Verissimo del suo futuro, escludendo un ritorno di fiamma con Garibaldi.

“Giuseppe non si fa capire – ha detto ai microfoni di Verissimo -. Per questo, io vengo sempre attratta da persone diverse di me perché mi stimolano. Con lui non potrebbe funzionare perché ci sono dei punti di vista molto diversi, non troviamo un percorso comune su alcune cose e io non riesco ad andare oltre. Credo che lui abbia bisogno di molto tempo per crescere e io, intanto, mi vivo la mia vita”.





GF, Perla e Mirko avrebbero chiesto 10mila euro per una serata

E ancora: “Credo che tra noi non ci possa essere amore perché quando la magia nasce, andrebbe rispettata e questo non è stato fatto. Io ho sbagliato perché sono stata imprudente e non mi sono regolata, la situazione andava gestita meglio. Avremmo dovuto conoscerci meglio”. Per il resto, Beatrice potrebbe essere chiamata presto alla conduzione di un programma.

E la vincitrice? Per ora Perla non parla di futuro, ma Amedeo Venza rilancia un gossip clamoroso. Sui social scrive come la coppia avrebbe chiesto 10mila euro, 5mila a testa, per partecipare ad una serata in discoteca. Inutile dire come i commenti siano fioccati. “Ma chi si credono di essere? Resto senza parole davanti ad una notizia del genere: non c’è limite alla vergogna”.

Perla e Mirko per ora non commentano. Certo è che se la notizia venisse confermata si tratterebbe di una richiesta particolarmente esosa che, con molta probabilità, pochissime discoteche sarebbero disposte a spendere per avere, tra l’altro per poche ore, la coppia di gieffini.