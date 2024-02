Grande Fratello 2023, i due gieffini si baciano. Nelle ultime settimane i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini hanno avuto un gran bel da fare. Ore di tensione quando Garibaldi, accusando un improvviso malore, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Poi un sospiro di sollievo non appena arrivata la comunicazione ufficiale della redazione sulle condizioni di salute non gravi del gieffino. E ancora, le lacrime di Bea e la protesta social dei fan. Ma non finisce qui.

Il bacio tra i due gieffini nel cuore della notte davanti alle telecamere del GF. Impossibile lasciarsi sfuggire momenti come quello che stiamo per raccontare. Ebbene si, dopo il bacio a stampo tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti (per alcuni utenti tanto atteso), adesso al centro della luce dei riflettori, anche i nomi di altri due gieffini.

Leggi anche: “Entra stasera!”. Novità bomba al Grande Fratello: la conduttrice, sul piede di guerra, promette scintille





Il bacio tra i due gieffini nel cuore della notte davanti alle telecamere del GF: “I Paorico lanciatissimi!”

Stiamo parlando proprio di Federico Massaro e Paolo Masella, guardare per credere. Il video del momento, infatti, non poteva che circolare sul web alla velocità della luce. Ma come sono andate realmente le cose? Iniziamo dal principio. I concorrenti stavano partecipando a una festa quando nel bel mezzo di una chiacchierata in veranda i due hanno pensato di scambiarsi questo gesto di affetto.

Un bacio a stampo in segno di amicizia, replicato anche da Letizia Petris e Beatrice Luzzi. Poi dopo le effusioni di tenerezza, il video è stato diffuso dagli utenti social, che hanno immediatamente provveduto a trovare per Paolo e Federico un nomignolo, quello dei “paorico”.

Ma a parte questo siparietto di dolcezza che ha fatto teneramente sorridere tutti, i fan si domandano se tra Sergio e Greta riuscirà davvero a scoccare l’amore. Il reciproco interesse dichiarato, almeno sotto l’aspetto fisico, proverà a fare un salto di qualità? Come ogni anno, il reality show di Alfonso Signorini sa sempre trovare il modo di sorprendere il pubblico con grandi colpi di scena.