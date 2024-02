Dentro la casa del Grande Fratello la tensione continua a salire. A pochissimo dalla puntata non si parla che della nomination della settimana scorsa. In nomination, al termine della puntata erano finiti sette concorrenti: Simona Tagli, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Alessio Falsone, Paolo Masella e Grecia Colmenares. Tra i più infuriati c’è certamente Varrese che si è sentito tradito dagli amici e non ha fatto mistero di essere rimasto deluso.

Se l’era presa soprattutto con i giovani dicendo a Garibaldi: “Mi dispiace ma su certe cose aveva proprio ragione Bea. Questi non hanno nemmeno l’umiltà di ascoltare. Su cosa aveva ragione Beatrice? Su tutto!”. E ancora: “A me dà fastidio vedere le cicche delle sigarette nelle tazzine, nelle tazze, c’è mancanza di rispetto nella casa in generale”.





Grande Fratello, Beatrice si lascia andare: gesto dell’ombrello

Quindi ha concluso: “Devo andare dritto al punto? Diete che sono un esempio, ma in realtà mi avete sacrificato, preferendo fare le alleanze tra voi ragazzi. Poi guardate come gridate, questo è il modo di parlare dopo sei mesi?”. Chi gongola è Beatrice che, tranquilla per essere già in finale, ha vissuto giorni sereni dopo tanto tempo.

Nel pomeriggio di oggi si è lasciata andare ad un gesto insolito. Mentre Garibaldi, Federico e Varrese parlavano di nomination Bea ha detto: “A me non guardate”, facendo il gesto dell’ombrello. Gesto che ha fatto scoppiare in una grossa risata tutti gli inquilini. Su X i commenti si dividono tra chi ride con Beatrice, sempre più regina dei social, e chi prende di mira Varrese.

Bea: “A me non mi guardate”

Giuseppe: “Aspettava un tuo commento Bea”

Federico: “Tu ormai sei salva e basta”

Bea: “L’unico mio commento è questo💪🏻”



AMORE MIO QUANTO TI AMO #grandefratello pic.twitter.com/lObAyMFGD8 — M🌸 (@Skoolsucks2) February 28, 2024

“Il Guru sente la fine vicina, e indirizza finalmente la sua rabbia verso chi sin dall’inizio l’avrebbero meritata. Ma sbaglia a parlare con gli unici due che di strategie credo gliene importi poco, ed entrambi replicano ridendo. Il blocco vero da colpire resta ben nascosto”, si legge in uno dei commenti.