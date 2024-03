Inizia oggi l’ultima settimana del Grande Fratello, lunedì 25 marzo, dopo sei mesi, si spegneranno le luci nella casa di Cinecittà. Una favorita d’obbligo già c’è: è Beatrice Luzzi. L’attrice, prima ad essere approdata in finale, ha superato tantissimi scogli: l’isolamento nella casa, le cattiverie, una sfilza lunghissima di nomination ed è rimasta sempre in piedi. Nei giorni scorsi su di lei ha espresso un parere anche Fiordaliso, con la quale aveva particolarmente legato.

>> “L’hanno dovuto proteggere”. Grande Fratello, scoprono Mirko per strada e scoppia l’inferno. Urla, scene choc: tutto questo è assurdo

Durante un concerto, Fiordaliso aveva voluto prendersi qualche istante per raccontare qualcosa della sua Bea e mandarle un grosso in bocca al lupo. “Lei è quella che vedi, una donna che dice sempre quello che pensa. Lei è intelligente, ma lo sono tutti. Ci sono alcuni ragazzi che forse non riescono a far capire ciò che sono davanti alle telecamere, ma vi assicuro che li amo tutti”.





Grande Fratello, Beatrice sbaglia un verbo e scherza con Garibaldi

“Molti dicono che non è vero perché mi accusano di tenere un piede in due scarpe”, conclude. Tra i tanti pregi di Beatrice anche l’ironia. Ieri sera mentre giocava a carte con Garibaldi ha detto: “lo sai che mi è venuta fame anch’io alla fine? Cioè anche a me volevo dire, ma come parlo? Non ti voglio frequentare mai più Giuseppe, né a te né a tutti loro!”.

E giù risate. Il pubblico su x ha commentato: “Per forza stando 6 mesi con un branco di ignoranti, ti hanno tolto tutti quelli con cui riuscivi a parlare, Vittorio Stefano, Sergio persi per strada”. Beatrice, da parte sua, non ha aggiunto altro mentre si fanno spazio ipotesi interessanti per il futuro lavorativo una volta uscito dalla casa.

Bea: “lo sai che mi è venuta fame anch’io alla fine? Cioè anche a me volevo dire, ma come parlo? Non ti voglio frequentare mai più Giuseppe, né a te né a tutti loro!”



VOLOOOO #grandefratello pic.twitter.com/4XsSFq1CS2 — M🌸 (@Skoolsucks2) March 17, 2024

Beatrice ha dichiarato che non scarterebbe neanche la prospettiva di condurre una trasmissione del pomeriggio. Intanto proprio in questi giorni sta impazzando su X una clip di quando Beatrice Luzzi alcuni anni fa conduceva la nota trasmissione di Rai Uno dedicata all’ambiente e all’agricoltura “Linea Verde”.