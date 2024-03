I personaggi della casa Grande Fratello stanno riscuotendo un grande successo tra il pubblico. Ogni settimana i fan della trasmissione fanno sentire la vicinanza ai loro beniamini con messaggi e striscioni. Sopra i cieli di Cinecittà c’è un vero e proprio viavai di aerei. Tanto affetto anche fuori dalla casa per chi è uscito dal gioco, come dimostrano alcune immagini pubblicate su X che arrivano da Napoli. Scene incredibili in particolare per Mirko Brunetti.

Nel capoluogo partenopeo si teneva ieri sera un evento organizzato dall’ex gieffino Ciro Petrone, che per l’occasione ha voluto invitare i suoi compagni di avventura dentro il loft di Cinecittà. C’erano, tra gli altri, Fiordaliso, Samira Lui, Angelica Baraldi, Marco Maddaloni. Ad attenderli hanno trovato tantissime persone che speravano di scattare con loro un selfie o semplicemente desiderose di vedere da vicino i personaggi del reality di Canale 5.

Leggi anche: “Mirko, ve lo dico”. Grande Fratello, parla la sorella di Perla: “Che succede quando lei esce”





Grande Fratello, folla in delirio a Napoli per Mirko Brunetti

Uno su tutti però è stato il più acclamato dal pubblico: Mirko Brunetti. La folla è letteralmente impazzita quando fuori dalla location scelta per l’evento è apparso il fidanzato di Perla. Un muro umano: chi tentava di toccarlo, chi di baciarlo, altri di abbracciarlo. Mirko è stato accompagnato all’interno della festa, scorato da alcune guardie del corpo.

Per Brunetti non sono scene del tutto nuove. Quando c’è lui in giro si viene a creare sempre una piccola folla di fan. Succede, ad esempio, in occasione delle puntate serali del GF. Fuori dagli studi di Cinecittà si radunano sempre decine di ragazze che gridano slogan per lui e Perla e che non se ne vanno se prima Mirko non le saluta.

A Napoli il pubblico è rimasto un po’ deluso all’inizio. Scortato dai “gorilla”, Mirko infatti è stato inavvicinabile al momento dell’ingresso per questioni di sicurezza. Brunetti però alla fine non si è negato: è uscito dal locale dove si stava svolgendo la festa e ha salutato tutti, anche i numerosi fan sella sua fidanzata, che non aspettano altro di rivederli insieme: “Dove sono le perline?”, ha chiesto. Provate a immaginare quando con lui ci sarà anche la ragazza.

Ma in che senso Mirko scortato insieme alle guardie del corpo dall’inaugurazione del negozio di abbigliamento di Ciro? Addirittura e chi é 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#sergetti #grandefratello #mirko pic.twitter.com/iZqLXfqSvh — Ilaria (@ilariaa_am) March 17, 2024

Poi dall’ex gieffino è arrivato anche un messaggio social per ringraziare tutti. “Rivedo questi momenti e non riesco a dormire. Il vostro calore, i vostri sorrisi, gli abbracci e le belle parole. La vostra attesa e pazienza. C’è stato un momento in cui mi sono commosso, grato di tutto ciò. Qualcuno dirà che è esagerato: può essere vero, come vero è ciò che arriva dritto al cuore delle perone. Non smetterò mai di dirvi grazie. Vi voglio bene”.