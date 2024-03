“Mirko… tremendo!”. Grande Fratello, parla la sorella di Perla e racconta cosa accadrà quando la giovane uscirà dal reality e dovrà affrontare quello che vuole da tempo: una relazione con Brunetti da tempo agognata. A parlare e a dire la sua è appunta Loana Vatiero. La donna, che da tempo rilascia interviste e da opinioni su personaggi connessi direttamente o indirettamente alla sorella, è in vena di confidenze e spesso, ultimamente, da filo da torcere ai personaggi di questa edizione del reality.

Qualcuno infatti ricorderà quando ha definito Beatrice Luzzi una ‘grande provocatrice’ e Alessio Falsone un ‘pagliaccio’. A quel punto Signorini l’aveva voluta con ad un confronto proprio con quest’ultimo e le cose erano andate fin troppo bene. Ora Loana torna a parlare al microfono di Giada Di Miceli a Radio Radio nel programma Non Succederà Più. Chiaramente si parlava dell’amore mai terminato tra Mirko Brunetti e la sorella Perla.





“Mirko… tremendo!”. Grande Fratello, parla la sorella di Perla

A questo punto Loana ha detto: “Si è ingelosito di Alessio, io ci parlo, lo sento. L’ha anche detto ad Alfonso, mostrò questa sua gelosia nei suoi confronti e lo disse che gli aveva dato fastidio quella situazione. Mirko è stato un po’ tremendo, quando esce Perla sicuramente ci saranno tante cose da affrontare tutti insieme, però penso che in quei giorni in cui sono stati insieme in Casa hanno parlato tanto prima di esporre da ambo i lati i loro sentimenti. Penso che prima di arrivare a dirsi ti amo hanno parlato un bel po’, mia sorella sotto questo punto di vista non è una sprovveduta”.

Loana Vatiero poi racconta: “Lei ci è andata veramente con i piedi di piombo, ha voluto capire, poi si sono parlati in quei giorni. Io penso che mia sorella non ha mai smesso di amarlo, infatti la mia prima paura è stata questa, ho detto che mia sorella entrava da innamorata e sapevamo che uscendo fuori il triangolo con Greta, quando sarebbe entrata lei non l’avrebbe vissuta bene. Ritrovarsi in una casa con l’ex è dura per una persona che lo ama ancora, la prima cosa che le chiederò è come ha fatto a tenere i nervi saldi in una situazione simile”.

“mirko non vede l’ora che lei esca”

loana: “sisi io so che quando hanno dato la data della finale lui ha fatto un bel salto dalla sedia.”

MIRKOOO LUI NON VEDE L’ORAAA😭

loana: “c’è l’hanno fatta.”

LOANAAAA😭

“e beh c’è l’hanno fatta hai detto bene.”🤍#perletti pic.twitter.com/BLGkb0y82o — Suavefiore🌺 (@suavefiore) March 16, 2024

Dice quindi Loana Vatiero: “È stata una donna matura, soprattutto quando ha cercato di capire sia Greta, che Mirko. Non ci dimentichiamo che ora lei ha espresso questo bene nei confronti di Greta. Quando usciranno non lo so quanto dureranno, perché tutti e tre insieme ci credo poco. Penso che loro sicuramente si sentiranno, il bene non passa, ma sarà difficile gestire un’amicizia del genere. Se non ci fosse stato Mirko questa amicizia sicuramente sarebbe continuata”.

