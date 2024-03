“Io ti appendo!”, tensione choc tra Anita e Alessio. Discussione che finisce malissimo quella tra la Olivieri e il Falsone al Grande Fratello 2023: i due si sfogano per cose davvero futili e tra loro le parole prendono il sopravvento. Tutto inizia dopo che la giovane accusa il suo presunto compagno di essere troppo “fumino”, ovvero troppo permaloso e successivamente irascibile. Anita Olivieri allora dice ad Alessio Falsone: “Sì è ovvio che alla fine discutiamo. Io non riesco ad esprimermi, tu ti arrabbi subito e non mi piace. Ti incavoli immediatamente”.

>> “Devo dire una cosa su Bea e Anita”. Grande Fratello, Fiordaliso ferma il concerto e racconta tutto

Dice ancora Anita: “Questo è il mio pensiero, tu mi vuoi cambiare. A parte certe reazioni che hai, esagerate e questo è il primo punto. Due, hai 32 anni e non quindici, quindi non puoi scappare dalle discussioni. basta che uno ti risponde e non ti va bene. Tu mi dici ‘è logica, è oggettivo, è così e basta’. In questa maniera non andiamo da nessuna parte. Poi ovvio che io sono libera di fare ciò che voglio, anche perché io e te non abbiamo ancora iniziato nulla. Io neanche ti conosco”.





“Ma io ti appendo!”, tensione choc tra Anita e Alessio

Anita Olivieri allora continua: “La vita è fuori da qui. Insieme i nostri caratteri non possono andare da nessuna parte. Intanto partiamo dal fatto che non stiamo insieme. Sono preoccupata, perché tu non sai i miei lati negativi. Ti arrabbi se solo ti metto in dubbio, figurati se in futuro alzerò i toni e ti risponderò a tono cosa potrà succedere”. A questo punto Alessio non ci sta e le cose degenerano in fretta: “Mi stai offendendo! Io non rosico, ti appendo perché non ho voglia di litigare”.

E ancora: “Però è una follia, mi offendi. Non ti giustificare, non è un problema, hai detto quello che volevi dire. Se le cose vanno bene ok, altrimenti amen. Mi fai parlare, o vuoi parlare solo te? Tu sei libera di fare quello che vuoi. Se per te sono più importanti queste cavolate ci stringiamo la mano e ognuno per la sua strada. Nemmeno io ti conosco. Se tra noi non andrà io comunque non rimpiango nulla”.

Scommettiamo che Anita tornerà da Edoardo quando vedrà la solidarietà che gli è stata data sui social e quando finirà questa farsa da due spicci che hanno creato?#Grandefratello pic.twitter.com/HAcZ1slzgt — •Boh• (@Bohassurdo) March 17, 2024

Conclude allora Alessio Falsone: “Tu stai facendo i test per mettermi alla prova. Se però pensi che non andiamo e che i nostri caratteri non vanno da nessuna parte, allora fermiamoci adesso. Se non puoi cambiare certe cose e non ti vado bene ci daremo la mano e buona notte. Sappi solo che se a 31 anni devo essere messo nelle condizioni di rosicare, io ti appendo, perché non ho voglia di tensione”.

Leggi anche: “Uscite”. Grande Fratello, i due concorrenti fuori dalla casa. L’annuncio a un passo dalla finale