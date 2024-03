“Devo dire una cosa su Bea”. Fiordaliso ferma il concerto e racconta una cosa sulla Luzzi. Pubblico senza parole, ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. La famosa cantante italiana, reduce da un grande Grande Fratello 2023, è diventata molto amica con Beatrice, le due si sono avvicinate tanto durante in mesi in casa. La donna è stata vicina all’amica attrice dopo la malattia e la conseguente morte del papà e non solo.

>> “Ci sono rimasto male”. Grande Fratello, Alessio deluso dal comportamento di Anita

Così, nelle scorse ore, durante un concerto, Fiordaliso ha voluto prendersi qualche istante per raccontare qualcosa della sua Bea e mandarle un grosso in bocca al lupo. Chiaramente la Luzzi non ha potuto ascoltare queste belle parole ma lo farà appena possibile. Ma cosa ha detto Fiordaliso alla sua Bea? Prima l’artista ha voluto menzionare la Luzzi dedicandole una sua canzone bellissima e profonda, per poi dedicarle un pensiero dolcissimo: “Questa la dedico alla mia amica rossa, alla mia amica Bea”.





“Devo dire una cosa su Bea”. Fiordaliso ferma il concerto e racconta

E ancora: “Lei è quella che vedi, una donna che dice sempre quello che pensa. Lei è intelligente, ma lo sono tutti. Ci sono alcuni ragazzi che forse non riescono a far capire ciò che sono davanti alle telecamere, ma vi assicuro che li amo tutti. Molti dicono che non è vero perché mi accusano di tenere un piede in due scarpe”.

Poi dice ancora Fiorda: “Ma se uno ha due figli e uno è più simpatico dell’altro li ami entrambi allo stesso modo, no? Questo vorrei farvi capire”. Poi la cantante ha voluto spendere due parole anche per tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello. La cantante ha fatto sapere al suo pubblico di amarli tutti allo stesso modo, “un po’ come si fa con dei figli”.

Solo qualche giorno fa, sempre Fiordaliso su Beatrice Luzzi aveva detto che Beatrice si merita di vincere il reality. E ancora: “Però mi spiace non arrivino anche gli altri“, dice parlando di Anita. Secondo Fiorda, infatti, in molti “non le perdonano il fatto di essere bella e giovane“. Vediamo la prossima settimana se le parole di Fiordaliso troveranno ragione nella finalissima. In effetti i bookmakers danno la Luzzi come la favorita, ma chi lo sa con certezza…

Leggi anche: “Garibaldi non cambierà mai”. Grande Fratello, Beatrice richiamata all’ordine: ci ha provato in tutti i modi