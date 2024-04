Per molti Beatrice Luzzi è l’autentica vincitrice dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello. Sui social, a distanza di mesi, il pubblico non si è stancato di contestare la vittoria di Perla Vatiero, nonostante sia passato quasi un mese dalla finalissima. A distanza di tre settimane da quel giorno, Beatrice Luzzi ha risposto alle domande di SuperguidaTv, spiegando retroscena su una coppia che si è formata all’interno del programma: una coppia che avrebbe i giorni contanti.

>>“Guardate che fa, assurdo”. Pietro, la lite all’Isola dei Famosi poi il gesto choc. Tutto ripreso

Prima però ha raccontato come stia continuando a sentirsi con Garibaldi: “Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento”.





Grande Fratello, Beatrice: “Anita e Alessio esploderanno presto”

Per il futuro non esclude di poter rivestire il ruolo di opinionista: “Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo lo sentirei nelle mie corde”, aggiunge. Nei giorni scorsi, del resto, c’era stato un incontro con Alfonso Signorini ed il pubblico aveva preso a fantasticare.

Beatrice, da parte sua, non ha mai parlato del fatto. Al contrario si esprime sulle tre coppie nate dentro al reality. “Punterei su Paolo e Letizia. Al di là delle loro immense differenze, hanno approfondito così tanto le loro vite e le loro personalità che ora potranno viversi. Per quanto riguarda Mirko e Perla credo che sia un rapporto già consumato mentre Anita e Alessio credo esploderanno presto. Su Sergio e Greta invece non saprei”.

Quindi una battuta sulla vincitrice: “Perla è entrata nella Casa del Grande Fratello per e con la storia di Mirko. Ha ottenuto molto spazio con quella storia ed è uscita grazie a quella storia. Sicuramente la relazione con Mirko è stata decisiva per lei. A me Perla stava simpatica nonostante avessi una visione di lei di una persona concentrata troppo su di sé e sulle sue esigenze. Il fatto poi che lei abbia avuto un ruolo di primo piano nell’episodio al ristorante non posso dimenticarlo”.