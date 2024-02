Quella di stasera, 26 febbraio, sarà una della puntata più bollenti del Grande Fratello degli ultimi tempi. Gli argomenti non mancano e molto si discuterà sulla decisione di Anita di allontanarsi da Garibaldi. La bionda concorrente ha confessato tutto a Varrese, provocando la reazione immediata di una parte del pubblico da casa che, senza girarci intorno, ha detto: “Aveva ragione Beatrice anche questa volta”. A proposito di Beatrice, l’attrice è sempre più amata fuori dalla Casa.

>> “Ha perso la sua battaglia”. Lutto per cinema e tv, il famoso attore morto a 49 anni: è la sua famiglia a farlo sapere a tutti

Mentre fuori è all’angolo. Durante la puntata scorsa, stuzzicata da Signorini ha spiegato come sta vivendo i contrasti, specie quello con Marco Maddaloni con il quale, all’inizio, sembrava esserci un feeling: “Sto ancora aspettando non dico delle scuse ma almeno un tentativo di chiarimento, sono stata attaccata ferocemente e non ho ricevuto neanche una spiegazione di tutte quelle cattiverie che mi ha lanciato addosso”, spiegava Bea.





Grande Fratello, Anita scarica definitivamente Garibaldi

E ancora: “Quell’attacco di Marco del tutto ingiustificato è dovuto a una sua volontà di distruggermi psicologicamente visto che in altro modo non ci sono ancora riusciti, se riescono a spappolarmi definitivamente…io ci sono rimasta profondamente male”. Maddaloni, da parte sua, aveva detto di non avere niente di cui scusarsi.

Parole che non erano state prese benissimo dai fan di Beatrice che oggi si prendono una bella soddisfazione. Ad una storia tra Anita e Garibaldi la Luzzi non aveva mai creduto. Aveva più volte lasciato intuire come la loro fosse, soprattutto da parte di Anita, una relazione di comodo per arrivare più avanti possibile. Non tutti ci avevano creduto.

Anita scarica Garibaldi!!

Anita:"Max cioè nn mi importa cioè sono cose sue io devo pensare di arrivare alla fine visto che c'è poco tempo! CHI AVEVA RAGIONE BEA,COME AL SOLITO..#GrandeFratello #luzzers #beaux #beainfinale pic.twitter.com/9EKi3rplUP — Beautiful👑🔥66%🔥👑 (@Beautif42601711) February 26, 2024

Ma ieri è successo qualcosa che cambia le cose: Anita ha deciso di chiudere definitivamente con Giuseppe. A Varrese ha confessato il motivo: “Sono stanca di tutto questo, non siamo in simbiosi. Se voglio stare una sera con Alessio lo faccio e basta”. E ancora: “Adesso è il momento di pensare a me. Io devo pensare ad arrivare alle fine perché c’è poco tempo”.