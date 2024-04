Amicizia finita tra le due ex gieffine, l’idillio si è interrotto non appena la porta rossa si è chiusa alle loro spalle. Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto si era capito, dopo la fine del Grande Fratello le loro foto insieme era sparite di colpo. Eppure nessuno si aspettava un epilogo così triste. Nei mesi passati insieme dentro la casa bunker di Cinecittà, infatti, era sembrato ci fosse grande sintonia. Scherzi, battute, una che faceva da scudo all’altra.

>>“Fedez, devo dirti una cosa”. Adriano Celentano, le sue parole arrivano dopo la puntata di Belve. Ed è subito polemica: cosa ha scritto su Chiara Ferragni

Tutti si aspettavano che una volta fuori avessero continuato a frequentarsi. E invece a Casa Chi sono arrivate le dichiarazioni della vincitrice dell’edizione Vip. Dichiarazioni che hanno immediatamente scatenato delle reazioni (in alcuni casi anche delle accuse) nei loro confronti.





Grande Fratello, tra Nikita e Antonella Fiordelisi amicizia finita

Antonella Fiordelisi ha infatti dichiarato: “Se è vero che non vado più d’accordo con Nikita? Già, purtroppo. Però in realtà io le voglio ancora molto bene, perché comunque ho bei ricordi di lei, anche se non è andata come speravo. Cosa è successo? Non c’è stata affinità dal punto di vista caratteriale una volta che siamo uscite dal programma. Però alla fine non è una cattiva persona”.

“Diciamo che non ci siamo trovate e capite dopo. Se la nostra è un’amicizia chiusa? Sì, non ci siamo più sentite. Io le avevo mandato un messaggio qualche me e fa, ma lei non ha voluto più rispondere. Io sono molto autoironica e lei forse certe volte non ha percepito questa mia ironia. Io sono la classica amica che ti passa qualcosa sui social per ridere. Lei in quel caso ha pensato che io la denigrassi e la prendessi in giro”.

Quindi conclude: “Cosa che non è assolutamente vera. Non è successo nulla di grave. Semplicemente lei non capisce il mio modo di fare e io però non capisco il suo. Io le ho mandato un messaggio con un video divertente suo, l’ho taggata e le ho detto ‘oddio sembri una pazza’. Lei si è sentita un po’ offesa da questa battuta che le avevo fatto. Da lì nulla, non ci siamo più sentite. Per me è stata una cavolata, io con le mie amiche più care faccio così”.