Nuovi concorrenti in arrivo al GF Vip 6. Il reality di Alfonso Signorini del resto si allunga fino a metà marzo 2022 e presto potrebbero varcare la famosa porta rossa altri vipponi. Le indiscrezioni sui nomi non mancano. Si parla per esempio di quattro bionde del mondo dello spettacolo.

E sono Maria Monsè, che potrebbe entrare nella Casa del GF Vip 6 a fine mese, come ha rivelato Riccardo Signoretti tra le pagine di Nuovo TV; Patrizia Pellegrino, come anticipato da Biagio D’Anelli che domani dovrebbe iniziare la quarantena, Nathaly Caldonazzo, sostiene TV Blog e infine una veterana della Casa: Valeria Marini. Per la showgirl stellare si tratterebbe infatti della terza volta ma anche Maria Monsè non è nuova alle dinamiche del reality show di Canale 5. L’ex ragazza di Non è la Rai ha già partecipato alla terza edizione della trasmissione, nel 2018.

Da UeD al GF Vip 6: la voce sul nuovo concorrente

Per Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo sarebbe la prima volta nella Casa più spiata d’Italia ma entrambe hanno partecipato all’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore anche Deianira Marzano ha dato le sue anticipazioni: l’infuencer ha confermato il nome della Pellegrino, smentito quello di Antonella Fiordelisi che fino a poco tempo fa era dato per certo ma fatto un altro spoiler.





“Vi darò qualche indizio su chi sono i due che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip – ha annunciato Deianira Marzano – Per adesso vi dico solo che sono “G” e “G”. Il primo è un uomo, a gennaio è il suo compleanno ed è “GR”. L’altra è una donna. Non sono una coppia, ma hanno lo stesso nome”. Tutti pensano che si riferisca a Giulio Raselli di UeD, “Graselli” su Instagram e nato appunto a gennaio.

Ma se questi indizi portano a Giulio Raselli, chi è Giulia? Nel 2019 lui era un corteggiatore di Giulia Cavaglià, ma alla fine non è stato scelto. Poi si è seduto sul trono dove ha conosciuto Giulia D’Urso, con cui è uscito dalla trasmissione. E se con la prima non ha più rapporti, con la seconda ha da poco ritrovato la serenità anche se adesso però è single.