“Sono ridotta così”. L’allenamento della vip finisce nel modo peggiore: “Se uno è goffo…”

La foto del piede coperta con quella che sembra un tutore o una fasciatura particolarmente rigida. Un infortunio mentre si trovava al Roma Talent Stage e stava tenendo alcune lezioni con il ballerino professionista Simone Nolasco, con il quale ha stretto un ottimo rapporto, lavorando molto al suo fianco. È stata lei stessa a darne notizia pubblicamente con tanto rassicurazione allegata. Un modo per tranquillizzare i fan da ogni tipo di preoccupazione, minimizzando sulla gravità stessa dell’infortunio.



“Incidenti del mestiere, soprattutto se uno in più è goffo”. Poi ha aggiunto: “Tranquilli, è tutto a posto, però la storia è per chiedere a chi c’era se qualcuno ha il video dell’incidente, così ci facciamo due risate”. Per i balllerini certi infortuni sono all’ordine del giorno, i tempi di recupero non sono stati ancora comunicati ma non è escluso che tra poche settimane sia di nuovo in pista. Del resto ci ha abituato alle sorprese.



Lei è Giulia Stabile, protagonista di grande annata. Non solo ha trionfato nella 21esima edizione di Amici ottenendo un importante riconoscimento professionale con la vittoria del talent show, ma ha anche trovato l’amore. Si è infatti fidanzata con il cantante Sangiovanni e la loro relazione sentimentale procede a gonfie vele, sebbene non riescano a vedersi sempre con costanza a causa della lontananza e dei rispettivi impegni lavorativi che li costringono a viversi finora a distanza.







Per Giulia Stabile, poi, è già arrivata nelle scorse settimane la notizia che farà parte del corpo di ballo della trasmissione di Maria De Filippi a partire dall’edizione numero 21. Quindi, diventerà una professionista a tutti gli effetti. Ma i traguardi personali non sono finiti qui, infatti nelle ultime ore ha annunciato una notizia meravigliosa. Ha sudato molto per riuscire nell’intento e alla fine ce l’ha fatta.



La sua dedizione e determinazione hanno permesso di ottenere quello che sperava. Giulia Stabile ha quindi annunciato di essersi diplomata all’accademia di danza ‘Buccellato Rossi’. Questo quanto affermato dalla vincitrice di ‘Amici 20’: “Grazie di cuore a tutti per gli auguri per il diploma. Dietro ai bei traguardi ci sono tanti sacrifici e c’è tanto impegno. Non smettete mai di lottare per i vostri sogni e studiate”.