La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile è nata nella scuola di Amici 20 e ha fatto sognare tutti i fan del talent targato Maria De Filippi tanto che ancora oggi, dopo mesi, la relazione tra i due continua a essere sotto i riflettori. Cantante lui, ballerina lei hanno iniziato a vivere un momento magico per le rispettive carriere dopo il programma.

Il primo sta dominando da mesi le classifiche musicali con “Lady” e “Malibu”, diventate delle vere e proprie hit. Giulia Stabile, invece, è pronta a tornare in tv. Non solo, infatti, è stata “promossa” ballerina professionista di Amici ma è anche stata scelta come inviata di Witty Tv dietro le quinte di Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez. Inoltre è sempre in giro per l’Italia per stage ed eventi sul mondo della danza. Stando agli ultimi rumor, invece, il loro amore non va a gonfie vele così come le carriere.

Sangiovanni e Giulia Stabile lasciati? Le voci

Ma Sangiovanni e Giulia Stabile stanno ancora insieme? È questo il domandone che si pongono i tantissimi fan della coppia di Amici, preoccupati perché da un po’ di giorni i due non si mostrano più insieme sui social e sembrano aver intrapreso due strade diverse. Secondo l’esperto di gossip e influencer Amedeo Venza ci sarebbe un po’ di maretta tra i due giovani artisti.





Oltre al fatto che Giulia Stabile e Sangiovanni da un po’ di tempo non si mostrano più in coppia come ai vecchi tempi, ha fatto chiacchierare l’assenza del cantante alla festa di compleanno dell’ex compagno di scuola Deddy, dove invece non hanno mancato di partecipare la ballerina e Rudy Zerbi. “Giulia al compleanno di Deddy senza Sangio! I fan della coppia sono disperati”, ha scritto Amedeo Venza.

E ancora, sempre sulla coppia Sangiovanni – Giulia Stabile: “Persone vicine dicono che si siano un po’ staccati per diversi motivi, però se non parlano loro noi non azzardiamo nulla”, ha aggiunto l’esperto di gossip tra le ultime Storie di Instagram. In attesa di saperne di più, cresce l’attesa per l’inizio della nuova edizione di Amici, in programma il 19 settembre. Eccezionalmente, infatti, per i primi appuntamenti, il talent andrà in onda di domenica pomeriggio.