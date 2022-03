GF Vip 7, l’indiscrezione bomba sulla nuova edizione del reality show. Uno spettacolo che non fa in tempo a finire e già apre le porte a nuove entusiasmanti indiscrezioni in vista della prossima messa in onda. Un cast ancora tutto da definire eppure già qualche nome sembra trapelare. La rivelazione in vista del GF Vip 7 è stata lanciata da Giulia Salemi.

La figlia di Fariba si è lasciata scappare la notizia nel corso della puntata del GF Vip Party. Sembrano essere due i nomi dei nuovi concorrenti spifferati dall’influencer e compagna di Pierpaolo Pretelli: “Possiamo dirlo dai? Si che tu potresti partecipare il prossimo anno“ riferendosi alla collega e sorella di Tommaso Zorzi, Gaia. Ma non solo.

Nel corso della stessa puntata del GF Vip 6 Party Giulia Salemi avrebbe tirato in ballo anche il nome della madre come futura concorrente del reality show. Gaia Zorzi, dal canto suo, avrebbe poi aggiunto che se dovesse partecipare Fariba allora anche lei sarebbe pronta a entrare nella casa più spiata d’Italia. Solo indiscrezioni per il momento, ma le aspettative iniziano a salire.





E pensare che in vista della precedente edizione del reality show, sarebbe stata proprio Gaia Zorzi a declinare l’invito dicendo: “Non grazie, scelgo la mia salute mentale“, per poi rifarsi alla conduzione di GF Vip Party al fianco di Giulia Salemi.

E sempre da parte di Gaia, altre dichiarazioni in merito al reality show e alla sua possibile entrata in scena. In un post pubblico su Twitter ma anche nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi le sue parole sono state: “Se sono pronta per farlo? Prontissima! Prima stavo provando le mie litigate, cosa farà e cosa non farò. Poi devo vedere che Paese prendere dalla mia parte. Un po’ Risiko. Il grande Fratello è diventato un po’ questo”.