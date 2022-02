Giucas Casella è tra i concorrenti veterani del GF Vip 6. Il mago, che ha anche festeggiato il compleanno nella Casa, è entrato in gioco a settembre scorso e in tutti questi mesi ha sempre dato il meglio di sé. Il pubblico lo adora, così come Alfonso Signorini adora metterlo bonariamente in difficoltà con i suoi trabocchetti in diretta.

Spesso infatti Giucas Casella dimentica i nomi, anche quelli dei coinquilini con cui divide gli spazi della Casa. E come dimenticare lo scherzo del cappotto della sua casa in Sicilia? Il mago è sempre stato al gioco e la sua personalità divertente, come detto, fa impazzire i telespettatori.

Giucas Casella, la richiesta al GF Vip

Ma è altrettanto noto che al contrario di Katia Ricciarelli Giucas Casella (e nemmeno Kabir Bedi, entrato da poco) dorme in una camera singola. Il mago è nella stanza comune con tutti gli altri concorrenti e questo non-privilegio è stato spesso criticato dal pubblico. Perché la cantante sì e il mago no, ci si chiede da mesi?





In realtà Giucas Casella ha dimostrato di sentirsi a suo agio anche con i coinquilini più giovani, nonostante l’età, anche se con l’ingresso al GF Vip di Kabir Bedi i telespettatori sono tornati all’attacco. Soprattutto dopo averlo visto dormire sul divano. Ma tornando al paragnosta, una sua richiesta alla produzione riguarda proprio questa situazione.

Come riporta il sito Funweek, l’illusionista infatti ha fatto capire di voler chiedere alla produzione un catetere per fare pipì “comodamente” in camera. Una richiesta stramba che ha subito scatenato la reazione di Lulù Selassié, che con Giucas Casella ha instaurato un bel rapporto: “Ma che schifo, perché poi la gente dorme in camera con la tua pipì!”, ha sottolineato la princess. Vedremo che succederà.