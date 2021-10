Giucas Casella è uno dei protagonisti del GF Vip 6 ed è amatissimo sia nella Casa che fuori. Il pubblico lo adora dal primo istante e sono diventati presto virali i siparietti con Francesca Cipriani, con cui il mago ha già condiviso l’esperienza all’isola dei Famosi. A differenza di Katia Ricciarelli, altra ‘senior’ di questa edizione del GF Vip 6, Giucas Casella non ha una camera tutta per sé. Dorme con gli altri vipponi e le ultime notti sono state, diciamo così, un po’ movimentate.

Dividendo la stanza con gli altri, Giucas Casella si è trovato ad assistere a una serie di baci ed effusioni che la coppia formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu si è scambiata proprio al suo fianco, incurante della sua presenza. Dopo aver trascorso del tempo in veranda, i due hanno infatti deciso di recarsi nella stanza arancione. Prima di dormire, ne hanno approfittato per vivere qualche momento di intimità, tra coccole e carezze. Il tutto però mentre al loro fianco c’era Giucas che tentava di prendere sonno.

Giucas Casella furioso: “Nel mio letto?!”

Una decisione, questa di Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che ha fatto arrabbiare gli utenti dei social: per molti hanno mancato di rispetto a Giucas Casella, che si è ritrovato, suo malgrado, ad assistere alle effusioni sempre più spinte dei due senza poter andare altrove. Ma anche il paragnosta non ha preso benissimo l’accaduto al punto che la mattina successiva si sarebbe arrabbiato per non essere riuscito a chiudere occhio.





“Se vogliono dormire insieme andassero da un’altra parte… cosi è vergognoso”, le parole di Giucas Casella. Ma non è finita qui perché poi un altro momento di intimità tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu “disturbato” il gieffino. Agli altri inquilini della Casa non è sfuggito che i due si stavano baciando nel suo letto e gliel’hanno riferito. “Nel mio letto? No digli di spostarsi” ha esclamato Giucas Casella appena Clarissa Selassié l’ha informato.

A fronte di quest’altra scena, il pubblico di Twitter si è chiesto nuovamente come mai a Katia Ricciarelli è stata data una camera personale e al mago no. Essendo comunque più o meno coetanei e con esigenze simili, forse sarebbe stato più appropriato sistemare anche lui diversamente. “Povero Giucas che vorrebbe solo avere un letto in cui dormire in santa pace ma é troppo buono per dirlo”, scrive infatti un’utente.