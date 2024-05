Il noto dj parla della sua malattia ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il salotto del programma di Canale 5 ha ospitato spesso confessioni intime e private di personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Stavolta il tema è triste. Lo stesso protagonista dell’intervista aveva fatto sapere qualche tempo fa che stava lottando contro una brutta malattia.

Era dicembre 2021 quando Gigi D’Agostino, re della musica disco, aveva fatto sapere della sua battaglia contro un brutto male: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo“.

Il calvario di Gigi D’Agostino, le parole strazianti del dj

Gigi D’Agostino ha raccontato, nella puntata in onda sabato 25 maggio, quali sono le sue condizioni di salute e il suo stato d’animo in questa difficile battaglia: “Quando ti succedono queste cose – rivela il dj – il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: ma non è vita”.

Tuttavia sembra che il periodo più difficile sia alle spalle. E allora Silvia Toffanin chiede se abbia ancora paura: “Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo”.

Adesso, in ogni caso, si avvicina un momento bello e importante per Gigi D’Agostino. Dopo essere tornato come ospite al Festival di Sanremo a febbraio, in estate, a giugno, tornerà in console a Milano, dopo oltre quattro anni di assenza: “Sono molto emozionato – ha confessato l’artista – anche perché durante i momenti brutti pensavo a quando avrei risuonato. La musica è forza, più suono e più ne ricevo. È magica”.

