Lutto nel mondo della musica per la morte del membro fondatore della famosa band pop-rock statunitense. Mercoledì la sorella Carolyn Stephens, ha confermato la morte del fratello all’agenzia Associated Press. Il musicista è rimasto vittima di un terribile incidente domestico; l’uomo è morto dopo essere scivolato e caduto sotto la doccia mentre era a casa di un amico a Bruxelles, in Belgio, ha riferito il sito web di celebrità TMZ.com.

Una notizia che ha sconvolto tutti, non solo i fan della band, ma anche colleghi, amici e semplicemente gente comune che ovviamente ricorda i brani di successo a lui legati. L’artista aveva 58 anni e, come detto, è morto dopo essere scivolato nella doccia dell’appartamento di un amico belga. La notizia ha fatto il giro del web, con tantissimi messaggi di cordoglio.

Charlie Colin dei Train è morto scivolando nella doccia

Charlie Colin era bassista e membro fondatore della band Train, nota soprattutto per i successi Drops of Jupiter e Meet Virginia. Cresciuto in California e Virginia, dopo il college ha suonato in un gruppo chiamato Apostoli con il chitarrista Jimmy Stafford e il cantante Rob Hotchkiss. Alla fine la band si sciolse e Colin si trasferì a Singapore per un anno per scrivere jingle. Alla fine tutti e tre si trasferirono a San Francisco dove i Train si formarono all’inizio degli anni ’90 con il cantante Pat Monahan.

Come membro fondatore dei Train, Charlie Colin ha suonato nei primi tre dischi della band, l’album omonimo del 1998, la famosa Drops of Jupiter del 2001 e My Private Nation del 2003. Le ultime due uscite raggiunsero il numero 6 nella classifica Billboard 200. Meet Virginia, dall’album di debutto dei Train, è entrato nella top 20 della Billboard Hot 100, ma è stato il loro secondo album, Drops of Jupiter, a confermare il successo della band.

Drops of Jupiter è stato otto volte disco di platino e ha raggiunto il quinto posto. Ha vinto due Grammy, per la migliore canzone rock e il miglior arrangiamento strumentale. Charlie Colin ha lasciato i Train nel 2003 a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti. “Charlie è un bassista incredibile, ma soffriva molto, e il modo in cui lo affrontava era molto doloroso per tutti gli altri intorno a lui”, aveva detto Monahan alla NBC San Diego. Poi ha fatto parte di altri due gruppi.

Mercoledì è apparso un tributo a Colin sulle pagine ufficiali dei social media Facebook e X della band Train. “Il suo basso unico e un bellissimo lavoro con la chitarra hanno aiutato la gente a notarci a San Francisco e oltre. Avrò sempre un posto caldo per lui nel mio cuore. Ho sempre cercato di avvicinarlo, ma lui aveva una visione tutta sua. Sei una leggenda, Charlie. Vai a incantare gli angeli”. Prima della sua morte, Colin ha documentato il suo soggiorno a Bruxelles, scrivendo “Ufficialmente la mia città preferita”.