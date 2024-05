Un passeggero morto e altri 30 feriti. E’ il bilancio di un tragico incidente che ha coinvolto un aereo mentre era in volo. Il drammatico evento si è verificato poco fa. Secondo quanto si apprende l’apparecchio è stato colpito da una grave turbolenza. A bordo è scoppiato il panico. L’aereo, che trasportava 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in una località intermedia. I sopravvissuti sono tutti sotto choc.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo potrebbe aver incontrato una sacca d’aria che ha provocato una turbolenza talmente intensa da scaraventare passeggeri ed equipaggio all’interno della cabina. La situazione a bordo è rapidamente degenerata, con un uomo che ha perso la vita e numerose altre persone che hanno subito ferite di varia gravità. I video girati da alcuni passeggeri con i telefonini mostrano scene drammatiche.

Le autorità hanno espresso profondo rammarico: “Il governo fornirà tutta l’assistenza necessaria ai passeggeri e alle loro famiglie”. Questo messaggio di condoglianze è stato condiviso sui social media, evidenziando l’impatto emotivo dell’evento.

L’incidente è avvenuto su un volo della Singapore Airlines da Londra a Singapore. Il Boeing 777-300ER è stato dirottato su Bangkok. Immediatamente dopo l’atterraggio di emergenza, le autorità locali hanno dispiegato un’ingente quantità di soccorritori per affrontare la situazione. Ambulanze e squadre di emergenza sono state inviate sul posto per trasferire i feriti fuori dalla pista e garantire loro le cure necessarie. I video pubblicati mostrano una lunga fila di ambulanze che si riversano sulla scena.

La Singapore Airlines ha emesso un comunicato in cui ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia del passeggero deceduto e ha assicurato che la compagnia sta collaborando strettamente con le autorità locali per fornire assistenza medica ai passeggeri. “La nostra priorità è fornire tutta l’assistenza possibile a tutti i passeggeri e all’equipaggio a bordo dell’aereo”, ha aggiunto la compagnia aerea.

#ShockingVideo of the moment of turbulence on the Singapore Airlines Boeing 777-300, flying from London to Singapore, which resulted in the death of one person and injuries to 30 others. #SingaporeAirlines #London #Singapore #Turbulence #FlightSQ321 #Bangkok pic.twitter.com/7NOJy9Iipx

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.



We can confirm that there are injuries and one fatality on…