Oltre un anno dopo l’ultimo post su Instagram Gigi D’Agostino, era il 22 novembre 2022, è tornato a farsi sentire. A dicembre 2021, il re della musica disco, aveva fatto sapere della sua battaglia contro un brutto male: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo”.

>“Oh, si sono baciati”. Lui si avvicina e Greta si scioglie. Il bacio fa ‘esplodere’ la casa del Grande Fratello

“Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto amore. Gigi”. Poi il messaggio a gennaio 2022: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza. Un abbraccio di cose belle a tutti voi. Grazie per i vostri pensieri”. Un anno fa, come detto, l’ultimo post, che faceva vedere un po’ di speranza.





Gigi D’Agostino, messaggio social dopo un anno: “Sto meglio”

Nelle ore scorse la notizia più bella l’ha data direttamente lui: “Va molto meglio, grazie”, ha scritto rispondendo a Dj Ralf tra i commenti del selfie in bianco e nero postato su Instagram. Centinaia i messaggi arrivati da parte dei fan che non vedono ora l’ora di riabbracciarlo. Nato a Torino da genitori di origini salernitane (di Prignano Cilento), suo padre Nicola è un operaio e un appassionato suonatore di fisarmonica.

Dopo le medie frequenta l’Istituto professionale Galileo Galilei dove, per problemi di condotta, è rimasto solo un anno, giusto il tempo di imparare a montare la centralina delle luci. Da giovane lavora come muratore ed elettricista. Inizia l’attività di disc jockey nel 1986 a Torino, nella discoteca Woodstock. Tantissimi lavori pubblicati.

Nel periodo della malattia, Il 15 agosto del 2022, torna con un nuovo EP, Vibration, prodotto in collaborazione con Luca Noise. Come già avvenuto negli album precedenti, anche in Vibration Gigi d’Agostino sperimenta diversi generi musicali, giungendo sino all’hardstyle. Nel 2023 torna con un nuovo album sotto lo pseudonimo Lento Violento: l’album viene intitolato Slowerland III.