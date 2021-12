“Cupido è volato”. Gianni Sperti e l’amore: tutti se lo chiedono e ora, dopo le voci, rompe il silenzio

Gianni Sperti è uno dei pilastri di Uomini e Donne. Dopo aver mosso i primi passi come ballerino nel mondo della tv (cosi ha conosciuto anche la sua ex compagna Paola Barale), da anni è opinionista insieme a Tina Cipollari del dating show di Maria De Filippi. Ultimamente è stato protagonista di critiche pesanti nei confronti di Andrea Nicole, la tronista che ha fatto una scelta anomala a Uomini e Donne dopo aver trascorso una notte con il suo corteggiatore senza avvisare la redazione.

Gianni Sperti che ha definito “disonesti” Andrea Nicole e Ciprian. Ha detto che secondo lui erano d’accordo da tanto tempo. Insomma non ha creduto alla storia di Ciprian che ha notato il particolare del bar nell’esterna dell’albero di Natale. In generale questa reazione è derivata dal fatto che lui aveva riposto molta fiducia nella tronista, quindi ne è rimasto maggiormente deluso.

La sfera intima e privata di Gianni Sperti è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica sin dalla sua relazione con Paola Barale. Sono stati sposati per pochi anni, ma non si sono mai realmente sapute le motivazioni che hanno portato alla rottura. La separazione tra di loro è stata molto turbolenta e burrascosa (tanto che ad oggi i due non sono rimasti in buoni rapporti) ma è avvenuta in gran parte ben lontano dalle telecamere e da occhi indiscreti. Qualche settimana fa Gianni Sperti si è fatto un tatuaggio di coppia, nessuno si sarebbe mai immaginato che l’avrebbe condiviso con qualcun altro. E invece lo ha fatto insieme a Pasquale Capo.





In molti si domandano se Gianni Sperti sia innamorato o si sia fidanzato dal momento che lui è sempre abbastanza restio a parlare della sua vita privata. Adesso, però, in una intervista concessa al periodico Mio, Gianni Sperti rompe il silenzio e si sbilancia: “Sono ancora single, ma nel cielo vedo volare Cupido: non so se è Raffaella Mennoia! La freccia non è ancora stata scoccata, ma rispetto al passato, quando ero single convinto, adesso ho voglia di innamorarmi”.

L’opinionista di Uomini e Donne, per tanto tempo un single convinto, adesso è pronto per una nuova storia: “Quando amo lo faccio in modo assoluto, a volte mi annullo, per questo avevo detto basta. Ma la pandemia ha riaperto in me il desiderio di avere una persona accanto”. Sempre nell’intervista su Mio, Gianni Sperti ha parlato del suo rapporto con Tina Cipollari al di fuori di Uomini e Donne: “Ci sentiamo spesso e ogni tanto andiamo a cena fuori”.