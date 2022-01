Non solo scontri, tentativi di rappacificazione, aerei e urla fuori dalla Casa. Anche parentesi romantici al GF Vip 6. Per due dei concorrenti di questa sesta edizione del reality show di Canale 5 la scorsa è stata una serata molto speciale: sono stati “spediti”nella Love Boat e hanno così avuto la possibilità di trascorrere del tempo da soli, lontani dagli occhi degli altri vipponi.

Quindi una cena romantica e poi un bagno nella vasca idromassaggio, dove non sono mancati baci appassionati e coccole. Che sono poi proseguite a letto perché le telecamere hanno ripreso Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sotto le coperte nella stanza da letto della Love Boat. Insomma, finalmente lei ha sciolto tutte le riserve nei confronti dell’imprenditore.

GF Vip 6, baci e coccole sotto le coperte

Ricordiamo infatti che nelle scorse settimane, dopo un primo avvicinamento a Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme aveva frenato il tutto per capire se la persona che aveva conosciuto poco prima di entrare l’avrebbe aspettata. Ma a quanto rivelato in puntata, la sua amica in un tweet le ha dato il via libera. E lei è tornata tra le braccia dell’imprenditore.





E infatti, dopo la serata romantica, Federica Calemme ha confidato a Sophie Codegoni l’intenzione di voler conoscere Gianmaria Antinolfi anche fuori. Durante quella cena con dopo cena, infatti, anche lunghe chiacchierate tra loro. Lei ha confidato anche di avere ancora qualche piccolo dubbio e di non immaginarsi fuori dal programma con lui e si chiede quindi se Gianmaria Antinolfi si è o meno mostrato per la persona che è davvero.



pazzeschi gianmaria e federica che usciranno in 3 da lì 😍😍 #gfvip pic.twitter.com/2N3xz8R53o January 19, 2022

Lui ha cercato di rassicurarla e ha anche pensato a quello che succederà una volta terminata la loro avventura al GF Vip 6. Gianmaria Antinolfi ha detto a chiare lettere di volerla rivedere e conoscere meglio fuori dalla Casa e quindi dalle telecamere. E ha anche già proposto un appuntamento a due a Federica Calemme: “Vieni a Napoli, ti vengo a prendere e andiamo a mangiare fuori”. E lei, anche se un po’ imbarazzata, ha accettato l’invito.