Adesso si può veramente sognare. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno confermando anche fuori dal ‘GF Vip’ che il loro amore è più che vero. Hanno quindi rispedito al mittente con i fatti le critiche sui presunti falsi sentimenti provati dagli ex concorrenti. E in queste ultime ore si è concretizzato uno dei momenti più belli e probabilmente attesi anche dai loro fan. E ci sono delle foto che hanno mostrato in modo eloquente quello che è avvenuto tra i due ex gieffini.

Prima di uscire dal ‘GF Vip’, Sophie Codegoni aveva ricevuto un regalo bellissimo proprio da Basciano. Aveva alzato lo sguardo al cielo e potuto vedere un aereo che portava con sé questa scritta, dedicata a Sophie Codegoni: “SC. Ti porterò con me. Ti amo, AB”. Ovviamente si è trattato dunque di una dichiarazione d’amore da parte di Alessandro Basciano, con il quale lei ha iniziato una relazione nella Casa. E la giovane ha reagito così: “Amore mio, ti amo, mi manchi”. E ora fuori la grande novità.

Dopo essersi dunque incontrati nuovamente, in seguito all’eliminazione di Sophie Codegoni, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e Alessandro Basciano hanno deciso di andare a cena insieme a Roma e ovviamente il tutto è stato caratterizzato da un romanticismo straordinario. Ma durante questa serata magnifica non erano i soli ad essere presenti. Infatti, si è concretizzato un incontro meraviglioso, che ha sorpreso positivamente tutti gli ammiratori di Sophie, che si sono emozionati non poco per l’avvenimento.





Come ha mostrato Sophie Codegoni in alcune storie Instagram, c’erano anche la sorella di Alessandro, ovvero Giorgia Nicole, e soprattutto il figlio di lui, Nicolò, di 5 anni. Tra Sophie e il piccolo il feeling è stato immediato, non a caso è stato possibile notare che tra i due c’è stata una simpatia e un’unione quasi inaspettata. Un momento dunque meraviglioso che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti. E ora tutti non vedono l’ora che possano esserci altri incontri simili in futuro.

Parlando di un altro concorrente eliminato dal ‘GF Vip’, ha fatto lo show in queste ore anche Alex Belli. Ha cantato e suonato la canzone ‘Tu comm’a me’, definita da tutti ‘Povero Gabbiano’, dell’artista Gianni Celeste. Ma numerosi utenti hanno fatto notare una cosa: proprio lui potrebbe rimanere vittima del significato del brano musicale. Infatti, dopo la finale del ‘GF Vip’ potrebbe perdere la sua ‘compagna’, ovvero Delia Duran.