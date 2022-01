Non si fa che parlare di Alex Belli e della sua plateale uscita dal GF Vip. Della ‘cacciata’ di Signorini che chiama in causa gli autori e tutto quello che ha portata a questo ‘tragico epilogo’. Dopo la diretta di lunedì 24 gennaio 2022, tornano a dire la loro opinione anche due pezzi grossi del reality, che hanno avuto non pochi problemi proprio con Belli. Parliamo di Oldo Montano e Sonia Bruganelli che rispettivamente hanno rilasciato alcune interessanti dichiarazioni di chiarimento in merito alle recenti dinamiche del GF Vip.

Come saprete, lo sportivo, intervistato a Casa Chi, ha rivelato cosa gli ha detto Alex Belli durante una delle pause pubblicitarie dell’ultima puntata del GF Vip, quella in cui l’attore parmense è stato (appunto) cacciato dallo studio da Alfonso Signorini. “La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi”, racconta Montano.

Quindi, sempre in riferimento all’ex concorrente del GF Vip, ha aggiunto: “È una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più interessante né costruttivo. In studio ha fatto una superca…ola. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma. Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’”.





E ancora Aldo Montano: “Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il GF Vip si regga anche su quello”. Riguardo invece Sonia Bruganelli, sembra che i fan l’abbiano tempestata di domande riguardo l’immunità a Soleil. La moglie di Bonolis ha quindi spiegato il motivo di tale sua scelta reiterata.

Ad un commento su Instagram, Sonia Bruganelli ha detto: “Perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi, per cui, dovendo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante, anche con finte o presunte tali storie”. Insomma, per l’opinionista il GF Vip senza Soleil Sorge perderebbe di audacia. Ma sarebbe davvero così? I fan non sono d’accordo.