La puntata in diretta del ‘GF Vip’ del 7 marzo è stata ricca di colpi di scena. Basti pensare che ad essere state eliminate sono state due potenziali vincitrici, ovvero Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Il loro sogno è dunque terminato qui e non sono nemmeno riuscite a raggiungere la semifinale, in programma giovedì 10 marzo. Ma uno degli episodi più clamorosi si è verificato quando ha fatto ritorno in studio Alex Belli, che si è reso autore di un gesto nei confronti di Adriana Volpe che ha fatto arrabbiare parecchia gente.

Alex Belli è entrato in grande stile nello studio del reality show ed è subito apparso molto sorridente. Prima di iniziare a discutere di temi inerenti il programma, ha uscito fuori dei regali che ha donato ad Alfonso Signorini, a Sonia Bruganelli e ad Adriana Volpe. E il dono dato a quest’ultima ha creato sul web un vero e proprio putiferio. Se la moglie di Paolo Bonolis ha reagito con una grande risata, da casa invece non l’hanno pensata tutti allo stesso modo ed è anche arrivata la condanna di molti.

In primis Alex Belli ha subito raggiunto il conduttore Alfonso Signorini e gli ha regalato un acchiappasogni, che lui in maniera ironica ha definito acchiappa share. Poi si è avvicinato a Sonia Bruganelli e le ha dato una rosa del deserto. Poi il colpo di scena inaspettato, quando ha mostrato a tutti i presenti e ad Adriana Volpe il regalo scelto per lei. Ha anche aggiunto qualche frase per motivare quel gesto e il padrone di casa è stato poi costretto a intervenire per evitare ulteriori imbarazzi all’opinionista.





Dunque, Alex Belli ha regalato un oggetto fallico ad Adriana Volpe e ha commentato davanti all’incredulità dei telespettatori: “Ho portato una pietra energetica perché so che tu ne hai bisogno”. Sonia ha reagito alzandosi e ridendo a crepapelle: “Ma è stato bellissimo, sì, Adriana ne ha bisogno”. Poi Signorini ha voluto scambiare il suo dono con quell’oggetto: “Ecco Alex, mi hai chiesto cosa sogno e quindi, chi lo molla questo”. Poi la gag che a tanti non è piaciuta si è conclusa con una frase dell’ex gieffino: “Ti avevo portato un egiziano”.

Tornato in studio… più riflessivo e spirituale che mai… Alex Belli! 🙏 #GFVIP pic.twitter.com/p6dhA0rBir March 7, 2022

E sul web ci sono state molte proteste nei confronti di Alex Belli: “Sei solo un cafone”, “Ma basta, smettila”, “Mi viene solo voglia di cambiare canale”. Parecchi presumibilmente si sarebbero aspettati altri tipi di reazione, invece questo regalo vietato ai minori è passato quasi inosservato, senza che ci siano state critiche particolari per il gesto poco carino dell’attore.