È di nuovo amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Dopo un periodo di maretta, ora le cose tra i due vanno a gonfie vele. Solo qualche giorno fa, Manuel ha ‘allietato’ la coinquilina con un massaggio ai limiti del film a luci rosse. Coccole sul fondoschiena, dolcissime, tanto che in molti hanno commentato sui social con molta ironia. Da allora i due si sono riavvicinati e non poco. Ma non è finita, perché dopo qualche ora dal massaggio erotico, i due sono passati a dei teneri abbracci e infine a un bacio appassionato nel cuore della notte.

Poi Manuel Bortuzzo si è spinto decisamente oltre con quella che può essere definita una dichiarazione per la Selassiè. L’ex nuotatore ha detto: “Abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose, è servito per capire come rispettarci a vicenda. Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti”.

E ancora: “Non ho messo in luce tante cose belle che ci sono. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua.” Sono state queste le belle parole di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè. Ora Manuel ha detto qualcosa di molto forte alla giovane: “Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri famigliari, sei mia”. Lulù ovviamente non vedeva l’ora ed ha risposto “Amore, mi ammanetti?“.





Lo stesso messaggio inviato da Clarissa a Lulù in cui le ha suggerito di “volare da sola” ha destabilizzato Manuel Bortuzzo che si è così sfogato. “Mi dispiace che fuori non sia stato capito quello che c’è stato fra noi, Clarissa ti ha detto ‘vai da sola’, questa cosa mi è dispiaciuta. Non posso pretendere che tutto sia capito, per questo mi dispiace”.

Anche in questo caso la principessa ha cercato di tranquillizzarlo: “Abbiamo avuto dei momenti di no, ma non è successo niente di grave, non è che ci siamo insultati o altro. Stai tranquillo“. Della sua confusione si era accorto persino Alfonso Signorini chiedendo al giovane di fare un passo indietro per il bene psico-fisico di entrambi. Ora le cose sembrano andare alla grande: chissà se vedremo anche di più…