Puntata del ‘GF Vip’ ricolma di emozioni quella del giorno di San Valentino. Fortunatamente non ci sono stati solamente momenti angoscianti o di rabbia, infatti tutto il pubblico è rimasto colpito dall’incontro di Manuel Bortuzzo, che ha potuto incontrare nuovamente Lulù Selassié. E il giovane è parso da subito molto emozionato, visto che si è messo le mani sul volto tentando in tutti i modi di non piangere. Bellissime anche le parole che sono fuoriuscite dalla sua bocca, a testimonianza di un grande amore.

Oltre all’incontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù, ce n’è stato un altro molto burrascoso. Nathaly Caldonazzo ha rivisto l’ex fidanzato Andrea e le cose non sono andate benissimo: “Sei solo un pagliaccio e ancora vieni qui. Mi ha squarciato l’anima questa storia, due anni a casa sono rimasta. Lui è come se mi avesse buttato l’acido in faccia, è stato un grande dolore ed è una persona morta per sempre”. E sono anche arrivate le scuse in diretta di Alfonso Signorini, che si è reso conto dell’alta tensione creatasi.

Una grandiosa sorpresa quella confezionata da Manuel Bortuzzo, che ha reso la serata di Lulù sicuramente indimenticabile. La principessa etiope aveva infatti manifestato in diverse occasioni il suo malumore per l’assenza del nuotatore e si era lamentata del fatto che non avrebbe potuto condividere con lui il giorno di San Valentino. Ma in qualche modo ci è riuscito e la vippona ha gradito particolarmente. Ovviamente il loro obiettivo futuro sarà quello di proseguire la storia d’amore fuori dal piccolo schermo.





Dunque, durante quel confronto tanto atteso Manuel Bortuzzo ha detto alla sua fidanzata: “Non ce la facevo più senza di te, non vedo l’ora di poterti vivere fuori da qui. Comunque tu devi stare tranquilla, ci aspetta una vita meravigliosa e ti aspetto fuori, lo sai che sono qui. Devi però continuare il tuo percorso con il sorriso, ci penso io a tutte le cose che ti pesano”. E Lulù ha poi approfittato della situazione per rivolgersi direttamente ad Alfonso Signorini, ma non è riuscita ad ottenere quanto richiesto.

Infine, Lulù ha quindi esclamato: “Non può stare un po’ di tempo qua Manuel? Voglio dormirci insieme ancora una volta, perché non gli avete fatto fare la quarantena come Biagio?”. Ma Manuel Bortuzzo ha risposto: “Non mi è stata concessa questa possibilità”. Ormai comunque manca circa un mese e poi i due potranno di nuovo ricongiungersi.