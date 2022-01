La puntata in diretta del 7 gennaio del ‘GF Vip’ è stata caratterizzata da momenti di tensione, come ipotizzato alla vigilia. Alfonso Signorini è entrato in Casa, ha precisamente incontrato i concorrenti in giardino, per stigmatizzare i loro comportamenti e invitarli ad assumere atteggiamenti più consoni da proporre al pubblico. Ma non si sono state solamente liti, ma anche incontri emozionanti. Come quello avuto da Manuel Bortuzzo, che ha potuto vedere da vicino suo fratello Kevin.

Prima di parlarvi nel dettaglio di Manuel Bortuzzo, vi raccontiamo qualcosa su Delia Duran. Lei non ha perso tempo nel chiarire la sua posizione, aggiungendo anche il motivo per cui è decisa a entrare nella casa GF Vip: “Sono stata una donna ferita, lui sostiene che c’è un’amicizia intensa con Soleil, quando scrivi determinate cose parla con me prima, sai che ho dei dubbi, ecco perché voglio entrare nella casa!”. Ora andiamo a vedere insieme invece cosa si sono detti il gieffino e il fratello nel confronto.

Manuel Bortuzzo è stato invitato da Alfonso Signorini a raggiungere la passerella del ‘GF Vip’ ed ecco che si è materializzato l’incontro speciale con il fratello minore Kevin. Già prima di parlare con lui, il vippone aveva detto: “Nella nostra famiglia siamo semplici, viviamo di piccole cose e piccoli momenti. Sono orgoglioso di essere l’esempio per mio fratello. Parliamo poco io e lui, ma ci capiamo in tutto e questa è una sintonia che ci accomuna da quando eravamo piccoli”. E poi hanno finalmente dialogato.





Una volta notata la sua presenza, Manuel Bortuzzo ha commentato: “Ma bello, come stai fratellino? Che bello che sei, mi hai copiato pure l’orecchino?”. E Kevin, mentre piangeva per l’emozione, ha poi esclamato: “Sei bellissimo, ma sei dimagrito tantissimo. Hai avuto la forza di venire qui dentro e dimostrare che persona sensibile sei. Hai un cuore enorme, sono orgoglioso di essere tuo fratello”. E Manuel ha concluso: “Sei tu il mio regalo più bello, ora sei pronto per andare insieme al concerto di Justin Bieber?”.

Il fratello di Manuel Bortuzzo ha 15 anni e i due si passano dunque 7 anni. Anche l’adolescente è un nuotatore e ha un profilo Instagram, dove è parecchio seguito. Tra i due c’è sempre stato un rapporto meraviglioso, definito speciale. Era stata proprio la mamma Rossella recentemente a parlare benissimo dei due figli, che sono davvero uniti tantissimo.