Ormai manca poco all’annuncio ufficiale del prolungamento del GF Vip. Questa edizione non terminerà a dicembre (il 13 come da contratto), ma a marzo e sarà la più lunga di sempre. Un po’ come accaduto lo scorso anno quando fu comunicato ai concorrenti che sarebbero dovuti restare all’interno della casa di Cinecittà per altri tre mesi. Una decisione che anche in quell’occasione lasciò tutto senza parole tanto che alcuni vipponi decisero di abbandonare come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

Al momento gli inquilini della Casa più spiata d’Italia non sono ancora stati informati della decisione, ma il sospetto del prolungamento aleggia tra le stanze e induce qualcuno ad esprimere le sue perplessità sulla permanenza. Tra loro c’è Carmen Russo che, dopo la diretta di ieri, lunedì 29 novembre, ha chiaramente espresso l’intenzione di lasciare il programma prima di Natale per trascorrere le Feste con il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria.

Carmen Russo ha spiegato di voler lasciare la casa senza proseguire oltre per trascorrere il Natale e il Capodanno insieme al marito Enzo Paolo Turchi e alla figlia Maria: “Probabilmente annunceranno presto l’allungamento. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Tre mesi sono tanti. Voglio fare il Natale con loro due”.





La vippona potrebbe essere seguita anche da Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia non ha nascosto di voler andare via anche lei: “Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba”. Francesca Cipriani vuole vederci chiaro e ha intenzione di parlare in confessionale: “Voglio andare in confessionale a cercare di sapere qualcosa. Devono dirmi una data in cui finirà”.

Nel frattempo ci sono stati tre nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia: hanno varcato la porta rossa Valeria Marini (che ha una vistosa benda sull’occhio dopo l’operazione) e Giacomo Urtis che entrano come un solo concorrente e Biagio D’Anelli che, dieci anni dopo, torna nelle vesti di concorrente nel reality. Ora è diventato opinionista ed esperto di gossip, ed è pronto forse a svelare una serie di pettegolezzi interessanti. Prima di loro tre erano entrate Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.