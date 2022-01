Al ‘GF Vip’ ormai l’avventura si sta facendo sempre più interessante, anche perché siamo a circa due mesi dalla fine del programma. I concorrenti si stanno dando battaglia nella Casa più spiata d’Italia e questa edizione sarà ricordata sicuramente come una delle più discusse, viste le numerose polemiche scaturite in questi mesi. Adesso però è uscita fuori una dichiarazione bellissima da parte di Lulù Selassié, che ha confidato una cosa molto particolare riguardante Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassié si è anche soffermata nelle scorse ore sull’imminente addio del suo adorato Manuel, parlando con la sorella Jessica: “La smetti di fare queste battute e di stare dietro a Sophie e Alessandro? Smettila, fai soffrire la mamma. Lui non è l’uomo della tua vita, stai con me e Manu, non andare da loro. Se stai con noi non ci dai fastidio, anche la notte se vuoi. Io devo stare con lui perché venerdì va via e voglio fargli compagnia”. Il suo abbandono dovrebbe avvenire venerdì 21 gennaio in diretta.

Mentre stava parlando dello show dedicato a Katia Ricciarelli, ovvero ‘Romeo e Giulietta’, e dopo essersi lamentata di un’affermazione: “Mi hanno detto che non era bello da vedere che fossimo noi Romeo e Giulietta perché tu stai sulla sedia a rotelle”, Lulù Selassié ha deciso di aprire definitivamente il suo cuore e da casa hanno potuto sentire delle parole che hanno fatto emozionare. Una vera e propria dichiarazione a Manuel, ma non solo, perché ha anticipato una notizia bomba.





Durante la sua conversazione con Manuel, Lulù Selassié ha confidato di essere pronta a sposarlo visto il suo immenso amore nei suoi confronti: “Siamo fidanzati, ci amiamo. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”. Il popolo della rete è esploso di gioia, infatti i due fanno ormai sul serio e dopo l’avventura televisiva sono pronti a viversi quotidianamente e a organizzare eventi fondamentali della loro vita. E chissà se le nozze non avverranno proprio subito dopo la fine della trasmissione.

Al ‘GF Vip’ è anche arrivata una confessione di Barù: “Chi mi stuzzica di più? Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri motivi, andrei su Sole, probabilmente”, ha confessato Barù in giardino con Giucas Casella. Se dovesse realmente accadere un avvicinamento tra Barù e Soleil, di certo la principessa potrebbe non prenderla troppo bene. E molti sperano in questa relazione amorosa.