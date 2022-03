Il ‘GF Vip’ è anche caratterizzato da colpi di scena e da dinamiche che non ti aspetti ed è quello che è successo nelle scorse ore. A rivelare qualcosa che il pubblico probabilmente non si aspettava di sentire è stata Lulù Selassié, che ha parlato in modo insolito di Soleil Sorge. Lo ha fatto durante una chiacchierata con la sorella Jessica e le sue parole hanno cominciato a rimbombare ovunque. I telespettatori non si aspettavano certamente di udire queste frasi a poco dalla finale del programma.

Contro Lulù Selassié si è invece scagliato Davide Silvestri, che non ha accettato di essere stato nominato dalla principessa etiope: “Lulù è una doppiogiochista e proprio bugiarda, le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con lei, sono proprio nero. Io me la sono presa con Soleil per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame. Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare. Comunque, a prescindere da come andrà a finire con la nomination, me la godrò fino alla fine questa esperienza e non me la prenderò più”.

Comunque Lulù Selassié si è anche soffermata su Alessandro Basciano, che ha lasciato la trasmissione: “Mi dispiace molto che sia andato via, mi rivedevo molto in lui e gli voglio molto bene. Lui è come me al maschile, impulsivo, una persona che si arrabbia ma che ha tanto cuore ed è sensibile. Mi dispiace parecchio anche perché stava vivendo il suo amore con Sophie, dormo con lei per starle vicino”. Ma sono state le parole indirizzate a Soleil Sorge che hanno lasciato tutti a bocca spalancata.





Lulù Selassié ha voluto subito chiarire la sua nomination, visto che in molti forse si aspettavano che potesse nominare Soleil, ma così non è stato fatto: “Non potevo nominare Soleil perché è la persona con cui anche quando ci siamo conosciute prima di entrare qua ci siamo piaciute, poi abbiamo avuto dei fraintendimenti. Però da ormai un mese e mezzo ci vado d’accordo”. Quindi, la considera praticamente come un’amica, nonostante il passato con lei non sia stato sempre roseo.

In puntata Lulù è stata censurata dalla regia del GF Vip appena ha pronunciato la frase: “Che poi Fabrizio Corona è amico di Alfonso Signorini”. In quel preciso istante il microfono della principessa è stato spento. Quindi, la regia ha immediatamente preso posizione, al fine di evitare che da Casa sentissero qualcosa di inopportuno. E quindi è stata resa muta.