“Te lo chiedo in ginocchio”. Lulù, richiesta disperata nella Casa. Ma le cose non vanno per niente come sperava. Tutto il contrario

Se c’è una storia che ha conquistato tutti è quella tra Lulù e Manuel Bortuzzo. Nella Casa del Grande Fratello Vip la relazione tra la principessina e il nuotatore azzurro è stata per settimane al centro dell’attenzione. Dopo una prima fase complicata in cui più volte il triestino ha respinto Lucrezia Selassié e quest’ultima invece aumentava la sua ‘pressione’ su Manuel tutto si è chiarito. Sono arrivate le dichiarazioni d’amore, la lettera di Bortuzzo… Poi, ecco il grande gelo.

Quando Manuel è uscito dalla Casa per ritrovarsi a Lulù è crollato il mondo addosso. Recentemente, poi, è successa una cosa strana. Lulù, parlando con Miriana, ha criticato il comportamento del suo amore: “Lui doveva rimanere qua e non pensare solo ai caz*** suoi. Gli ho chiesto: ‘Rimani fino a San Valentino? Ti prego, poi te ne vai’. E invece non l’ha voluto fare, quindi mi dovrò subire San Valentino da sola con le coppiette che fanno amore amore e io da sola”.

Ora, a pochi minuti dalla nuova puntata di lunedì 7 febbraio, per Lulù c’è un altro momento di grande sconforto. Dopo aver perso la calma anche in occasione della puntata radio Lucrezia ha paura di essere giudicata male per i suoi repentini cambi d’umore. La principessina si è confidata ancora una volta con Miriana Trevisan.





“Visto che tu sei più grande – ha detto Lulù con le lacrime agli occhi e la voce rotta dal nervosismo a Miriana – e dici di essere la nostra zia ti chiedo per favore di aiutarmi a far capire alla gente che io non sono matta. Te lo chiedo in ginocchio. Ti prego. Aiutami a far capire al pubblico che ci guarda questa cosa“. Miriana ha cercato di calmarla, dicendo che nessuno pensa sia pazza, ma solo molto sensibile. Intanto il pubblico commenta. C’è chi la difende, ma anche chi inizia ad essere stanco e l’accusa di ‘fare la vittima’.

ogni tanto sembrano che cadano dalle nuvole, é da ottobre che viene fatta passare per matta e stalker; sta solo chiedendo aiuto..poi vabbè la frase di jessica no comment 💔 #GFVIP #iostoconlulu pic.twitter.com/RGqQxz2ua7 February 7, 2022

Ma anche basta, ha rotto le palle. Questo è vittimismo signori February 7, 2022

Che palle Lulu…😑 February 7, 2022

Miriana che dice : se continua Così manuel la lascerà…. Non c’è cosa più brutta ; sa dove colpire … se mettono sta frase nel confessionale è la fine !!! #gfvip #fairylu — 🍩 Rosanna 🔮 (@Rosanna52702609) February 7, 2022

Dopo lo sfogo di Lulù Miriana Trevisan è voluta andare a rilassarsi in piscina. Qui ha incontrato Davide Silvestri e gli ha confessato il suo disappunto per le parole di Lucrezia: “Non accetto i ricatti. Lulù mi ha detto che la sua famiglia è in difficoltà da anni e avrebbe bisogno di vincere e si aspettava che io la votassi come finalista”. Il papà della principessina è infatti in prigione e la situazione economica della sua famiglia non è delle più rosee. Ma Miriana boccia la richiesta di Lulù. L’ex Non è la Rai è stata troppo dura?