Ormai tutti se ne sono accorti che tra Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan non ci sia certamente un buon rapporto. Staremo a vedere nella puntata del 3 marzo se succederanno altri scontri, ma ‘Coming Soon’ ha voluto rievocare già durissime parole dette dall’opinionista del ‘GF Vip’ e ha anche svelato il presunto motivo dei loro screzi. Ovviamente mancano le conferme delle dirette interessate, ma il pubblico ne è ormai convinto e chissà se Alfonso Signorini non chiederà ufficialmente lumi sul tema.

Dunque, Sonia Bruganelli si è rivolta così a Miriana ultimamente: “Miriana, non ti senti un pochino subdola a dire ad una signora come Katia Ricciarelli che, dopo cinque mesi è evidente che abbia una fragilità legata all’età? A dire che è anziana e che l’hai aiutata in quanto anziana. Se dopo cinque mesi sai che una persona ha un punto debole, perché continui a punzecchiarla e poi a dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola e fastidiosa”. Ma non è tutto perché l’ha attaccata anche nelle scorse ore.

‘Coming Soon’ ha quindi anche fatto sapere che Sonia Bruganelli ha continuato a parlare male di Miriana Trevisan anche attraverso Instagram. Infatti, ha puntato il dito contro le strategie messe in atto dalla showgirl ex ‘Non è la Rai’. E tutti si sono chiesti in questo periodo da dove nasca l’antipatia dell’opinionista del reality show. E pare che sia stata trovata la risposta maggiormente plausibile. A quanto sembra, ad essere coinvolto sarebbe anche e soprattutto il marito della Bruganelli, Paolo Bonolis.





Andando indietro nel tempo, alcuni utenti hanno scoperto che Miriana Trevisan non ha un buon giudizio nei confronti di Paolo Bonolis. E queste sue critiche rivolte al conduttore televisivo potrebbero aver innescato la rabbia di Sonia Bruganelli. Precisamente, la gieffina durante una sua conversazione radiofonica a Rai Radio 2 disse: “Paolo Bonolis è un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio ma alcune volte è un po’… Vabbè, meglio lasciar stare perché altrimenti entro in una delle mie polemiche”.

Intanto, al ‘GF Vip’ Lulù Selassié ha attaccato la sorella Jessica: “Lei vuole allontanarsi da me perché pensa che tutta la vita l’ha dedicata a noi. Ma sai chi ha dedicato la vita a noi? Mamma. Non tu, mi dispiace dovertelo dire. Non mi vuole più bene, sono io a voler bene a lei. Quando avevo dei momenti da sola con Manul la invitavo a stare con noi perché non mi fregava di stare quattro ore sola con Manuel, non mi cambiava niente”.