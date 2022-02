Non si placano gli animi nemmeno dopo la diretta del ‘GF Vip’ del 24 febbraio. Nell’appuntamento con Alfonso Signorini c’è stata l’eliminazione dal reality show di Katia Ricciarelli, ma anche tanti altri momenti tesi, tra cui il delicato tema legato a Nathaly Caldonazzo e alle sue presunte gravissime frasi. Ma ora è guerra aperta tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan, infatti durante una conversazione avuta in queste ore la tensione si è alzata e l’ex ‘Uomini e Donne’ ha puntato il dito contro la coinquilina.

Prima di dirvi tutto sullo scontro Soleil Sorge-Miriana Trevisan, a fare rumore anche le dichiarazioni di Clarissa Selassié contro Signorini: “Certe cose da oggi non posso più dirle evidentemente almeno in modo pubblico. Perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona. Non lo permetterò mai più. E’ imbarazzante. Punto. Il mio pensiero rimane lo stesso. Vi assicuro che in tanti la pensano come me se non tutti”. Dunque, anche fuori dalla Casa le cose non vanno benissimo.

Dopo che la puntata in diretta del ‘GF Vip’ si era ormai conclusa, Soleil Sorge ha deciso di avere un confronto con Miriana Trevisan alla presenza di altri concorrenti e soprattutto di Manila Nazzaro. E ha quindi detto, rivolgendosi all’ex ‘Non è la Rai’: “Quello che mi fa rimanere male sono i confessionali e il vostro inciuciare. Ho visto dei video e non puoi dirmi che non è vero”. Immediata è arrivata la replica della Trevisan: “Non è vero, ho sempre risposto alle tue provocazioni e stai mentendo ora. Non dire bugie”.





Poi Miriana ha aggiunto: “Vuoi vedere un nemico dove non c’è”. Soleil Sorge non ha cambiato idea e ha accusato la compagna di avventura: “C’è un nemico anche dove non voglio vederlo, perché devi parlare in quel modo di me? Tu ce l’hai con me e hai qualcosa dentro. Ogni volta mi attacchi”. Poi la Trevisan ancora: “Ti vedo come una bambina piccola, per fortuna è tutto registrato. Mi dispiace che l’hai presa male, ti chiedo scusa. Non mi sono mai resa conto di averti offesa, stavo solo scherzando”.

Miriana Trevisan ha poi concluso la discussione con Solei, dicendo: “Non comprendiamo da mesi la tua ironia, non mi hai mai capito e non hai neanche capito la mia apertura. Lo vedrai e lo capirai fuori da qui”. E vedremo se dopo la fine del ‘GF Vip’ avranno davvero modo di confrontarsi, anche perché dentro la Casa non sembrano esserci spiragli per una pace totale.