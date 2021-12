Anche nella puntata del 27 dicembre non sono mancati momenti di alta tensione al ‘GF Vip’. In un precedente articolo vi abbiamo raccontato delle lacrime di Manila Nazzaro, che non è riuscita proprio a sopportare alcune brutte parole di Clarissa Selassié nei suoi confronti. Ma durante l’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini è stato tempo di scontro anche tra due vipponi, ovvero Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano. Con il secondo decisamente molto arrabbiato.

A proposito di Alessandro Basciano, è stato colpito da un grave lutto nei giorni scorsi con la perdita del nonno. Informato dalla redazione del programma, il gieffino ha commentato così la bruttissima notizia: “Ragazzi gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta l’ho visto e non stava benissimo. Adesso ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato adesso”. Ma veniamo adesso ai fatti attuali.

Ad aver fatto scatenare l’ira di Alessandro Basciano è stata la nomination subita da Gianmaria Antinolfi, infatti quest’ultimo l’ha giustificata in questa maniera: “Ieri sera abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ma sarà il tempo a farci avvicinare. Però ora lo nomino”. E questo gesto non è piaciuto affatto all’ex volto di ‘Uomini e Donne’, che ha spiegato le ragioni del suo nervosismo a Signorini. Prima Antinolfi ha illustrato la situazione in atto: “Alessandro l’ha presa male perché l’ho nominato, ma abbiamo iniziato il rapporto ieri sera”.





Ma queste precisazioni dell’ex fiamma di Belen Rodriguez hanno fatto perdere ancora di più la testa ad Alessandro Basciano: “Allora sei un incoerente e porti rancore. Io per tutelare il rapporto che ho con te non ti ho nominato, va beh, vuoi giocare? Divertiti e gioca”. Ma poi ecco il colpo di scena, infatti il sito ufficiale del reality show di Canale 5 ha annunciato che tra i due è già tornato il sereno. Il momento del chiarimento è avvenuto subito dopo i saluti di Signorini ai vipponi e al pubblico di casa.

Dopo la diretta ecco cosa è successo tra Alessandro e Gianmaria: “Gianmaria gli ha spiegato di non averlo fatto con cattiveria, ma solo perché non aveva altre ragioni per nominare gli altri. I due risolvono la questione con un abbraccio e sembrano intenzionati a proseguire la loro conoscenza mettendo una pietra sopra l’accaduto”. Quindi, sembra proprio sia stata raggiunta la pace.