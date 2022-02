Nuove dichiarazioni choc di Katia Ricciarelli al ‘GF Vip’, proprio alla vigilia di una nuova puntata in diretta. Infatti, a partire da questa settimana il secondo appuntamento sarà di giovedì sera e non più di venerdì. La soprano, che in diverse occasioni si è resa autrice di affermazioni che hanno scatenato il pubblico, ci è ricascata e parlando con Soleil Sorge si è lasciata scappare una frase molto violenta. E chissà se i telespettatori chiederanno ancora una volta provvedimenti disciplinari.

Intanto, nelle scorse ore Miriana se l’è legata al dito e mentre ha elencato i comportamenti da non adottare in Casa per evitare l’ennesimo provvedimento, ha ironizzato sulle critiche ricevute: “Non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere, siamo in un covo di vipere”. Sentendosi presa in causa Katia Ricciarelli ha risposto: “Ho detto quello che penso”. Quando Miriana l’ha invitata a non prendere la cosa seriamente dal momento che stava solo scherzando, Katia ha risposto: “Quando finisci di fare discorsi scemi, ti rispondo”.

Durante una conversazione nella camera da letto di Katia Ricciarelli, l’artista si è immediatamente rivolta a Soleil, che nel frattempo era entrata, e si è lasciata andare ad una frase che ha lasciato tutti di stucco: “Con questi capelli mi viene voglia di bruciarglieli per quanto sono brutti”. E nel video circolato in rete e che vi proponiamo qui di seguito, Soleil non ha rimproverato la Ricciarelli ma ha aggiunto: “Sì, sarebbe ora che si togliesse le extension”. E sul web sono apparsi diversi commenti contro la soprano.





Katia Ricciarelli si riferiva alla sua ‘nemica’ Miriana Trevisan e la compagna di avventura Soleil non ha dunque preso le distanze da quelle fortissime dichiarazioni. Ma c’è chi ha scritto: “Katia è una vecchia acida, da denuncia”, “Ma da chi è protetta Katia?”, “Le trovo entrambe ridicole, anzi sono delle iene”. E ancora: “Uno schifo, ma sono delle streghe”, “Adesso abbiamo definitivamente capito perché queste due vadano d’accordo. Sono entrambe decisamente cattive e anche maligne”.

Staremo dunque a vedere se Alfonso Signorini farà una ramanzina a Katia Ricciarelli o se invece si preferirà non toccare questo argomento. Anche perché indubbiamente Miriana non ne sarebbe entusiasta. La guerra tra le due e anche Soleil prosegue senza esclusione di colpi ed è veramente difficile immaginare cos’altro possa accadere, prima dell’atto finale del ‘GF Vip’.