Nuova bufera sul ‘GF Vip’ e soprattutto su Katia Ricciarelli. Per chi sperava che le cose potessero rientrare molto presto deve restare deluso perché le polemiche sono destinate a proseguire ancora a lungo. Stavolta sono state più persone a scagliarsi contro la soprano, che probabilmente non si aspettava di essere protagonista di simili vicende alla vigilia della sua esperienza. Ma non è stato risparmiato nemmeno il conduttore Alfonso Signorini, reo di aver difeso a spada tratta la donna.

Nelle ultime ore Katia Ricciarelli si è sfogata con Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Valeria Marini: “Non può continuare a essere salvata dalle opinioniste, Soleil, ogni volta così!”. Sui social anche i commenti dei telespettatori: “Katia ‘Quella (Soleil) sempre salvata dalle opinioniste’. Manila ‘Dovevi essere salvata tu che è il tuo compleanno… Ma poi non con quella motivazione’”. E ora chi è stato molto vicino alle dinamiche del reality show ha aggredito verbalmente la gieffina nella speranza di una sua squalifica.

I suoi comportamenti e soprattutto le sue parole, considerate offensive, hanno fatto infuriare il pubblico ma non solo. Contro Katia Ricciarelli si sono schierati ex concorrenti del ‘GF Vip’, che hanno subito negli anni provvedimenti di squalifica o espulsione. Uno tra questi è Salvo Veneziano, che ha affermato al settimanale ‘Nuovo’: “Abbiamo visto solo Signorini che la difendeva, è vergognoso”. Ma poi lo stesso settimanale di Riccardo Signoretti ha ascoltato altri due parere molto significativi.





Oltre a Veneziano, attacchi nei confronti del presentatore del ‘GF Vip’ e di Katia Ricciarelli sono arrivati da Denis Dosio: “Forse per il programma non valevo abbastanza, la mia sorte decisa a dadi”. E chiusura riservata a Filippo Nardi: “Katia è rimasta in gioco? Che sorpresone”. Momento non facile dunque per la trasmissione in onda su Canale 5, costretta a fare i conti con proteste da ogni parte. Il padrone di casa interverrà su queste stoccate? Difficile dirlo, non resta che aspettare la prossima puntata.

Polemiche anche nei confronti di Soleil Sorge sono esplose a causa del disordine nella sua stanza. I telespettatori non riescono a credere ai loro occhi, infatti innanzitutto è possibile osservare la presenza di alcune bottiglie d’acqua e del borotalco buttato per terra. Ma ovviamente non è tutto, infatti coloro che seguono costantemente il reality show hanno sottolineato aspetti non consoni legati alla pulizia.