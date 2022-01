“Ma perché lo trattate così?”. GF Vip, pubblico infuriato davanti a quelle immagini di Kabir Bedi

Nuova bufera al ‘GF Vip’ e vittima di questa situazione che si è creata nelle scorse ore e in particolare durante l’ultima notte è stato l’attore Kabir Bedi. I telespettatori che seguono la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e gli utenti attivi sui social si sono accorti di un evento inaspettato, infatti ‘Sandokan’ è stato costretto a dormire nel letto ma sul divano. L’immagine di lui che dorme in quella parte della Casa ha fatto subito il giro del web e sono esplose non poche polemiche. E poi si è scoperto tutto.

Nei giorni scorsi Kabir Bedi, durante una chiacchierata con Soleil Sorge, ha spiazzato con una domanda che ha fatto divertire il web. “Perché sei al Grande Fratello Vip?”, ha detto l’attore all’influencer chiedendole i motivi della sua ‘fama’. Lui ha spiegato di non averla mai sentita nominare e ha cercato di saperne di più sulla concorrente. “Lavoro con la moda attraverso il digital. Comunico con i brand che devono fare una campagna per il lancio di determinate cose”, ha dunque spiegato Soleil al compagno di avventura.

Durante la notte Kabir Bedi ha deciso di appoggiarsi sul divano del ‘GF Vip’ e ha dunque abbandonato la camera da letto. Indirettamente è stato invitato dagli altri concorrenti a prendere una decisione di questo tipo perché resosi protagonista di un atteggiamento, che stava infastidendo i coinquilini. Quando da casa il pubblico si è accorto di questo comportamento dei vipponi, è esplosa una vera e propria bufera e ancora una volta è stata gettata nella mischia Katia Ricciarelli, accusata di essere favorita rispetto agli altri.





Secondo quanto è emerso in queste ore, Kabir Bedi è stato ripetutamente svegliato dagli altri concorrenti del reality show perché non permetteva loro di dormire, a causa del forte rumore derivante dal suo russare. Dopo vari episodi di risveglio, l’attore ha quindi deciso di fare una scelta ben precisa, ovvero lasciare la stanza e andare sul divano. Ma a molti non è andato giù questo atteggiamento ed è stato chiesto ufficialmente agli autori il motivo di un trattamento differente riservato all’uomo rispetto alla soprano.

La protesta è montata immediatamente: “Perché a Kabir Bedi non viene riservata una stanza a parte come hanno fatto con Katia Ricciarelli?”, “Far dormire un uomo di 75 anni sul divano e poi a Katia rifanno anche il letto. Senza rispetto, che schifo, l’empatia e l’umanità ci sono solo se sei un raccomandato”. Vedremo se Alfonso Signorini ne parlerà durante la diretta.