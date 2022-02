Colpo di scena al ‘GF Vip’. Nelle ultime ore è emerso qualcosa di clamoroso su Jessica Selassié, che accadrebbe all’interno del confessionale del reality show di Alfonso Signorini. Ovviamente, se dovessero giungere (difficili) conferme, si tratterebbe di un fatto decisamente insolito e certamente non consentito. Ma è stata lei stessa a riferire tutto quanto, come confermato dal sito ‘Blasting News’. La principessa etiope potrebbe davvero far scoppiare un vero e proprio caso nella Casa.

A proposito di Jessica Selassié, ha rivelato a Soleil durante una conversazione: “Pensa che oggi stavamo sdraiati e a un certo punto stavo facendo finta di sussurrargli una cosa all’orecchio, e lui ha detto no no ti prego così no perché mi ecciti, allora io continuavo, su di lui non ho più dubbi, se dovesse essere bene, sennò sti cavoli”. Si riferiva al nipote di Costantino della Gherardesca, Barù. Ma andiamo a vedere adesso cos’altro è successo e perché le sue affermazioni stanno creando discussioni.

Jessica Selassié ha rivelato tutto a sua sorella Lulù e ad ascoltare tutto è stata anche Sophie Codegoni, che ha reagito in maniera sorpresa. Le due principesse etiopi erano in cucina e stava parlando di quanto avvenuto nel confessionale poco prima, quando improvvisamente si è lasciata sfuggire qualcosa che presumibilmente doveva rimanere riservata. Gli autori sono immediatamente corsi al riparo e hanno censurato la scena, puntando le telecamere su altro, ma da casa avevano già sentito.





Questo quanto affermato da Jessica Selassié: “Stavo parlando con Clari, si messaggiava con Clari live e mi diceva le sue risposte”. E la Codegoni: “Clari?”. Ebbene sì, secondo quanto è stato possibile capire, lei avrebbe avuto dei contatti con la sorella Clarissa Selassié, che come sapete non fa parte da tempo del programma essendo stata eliminata. Poi la regia ha preferito censurare tutto nella speranza che nessuno avesse ascoltato, ma era già troppo tardi. Chissà se ci saranno spiegazioni sull’accaduto.

Intanto, è arrivato in queste ore un avvertimento a Miriana Trevisan su Biagio D’Anelli da parte di Emanuela Tittocchia: “Stai lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati. Ho il dovere di salvarti. Lui non fa quello che sente nel cuore, ma quello che gli serve. Ti fa credere ciò che vuole. Usa le persone, sia in amicizia, che nei rapporti sentimentali. Lui è bugiardo su tutto”.