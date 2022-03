GF Vip 6, il bacio sfiorato. Molti fan non hanno fatto altro che aspettare il loro avvicinamento. Infatti si può ben dire che Jessica Selassiè andrebbe premiata con una medaglia metaforica alla tenacia. Per settimane la gieffina non ha fatto altro che manifestare il suo interesse per Barù, e il bacio stava davvero accadendo. Purtroppo i due sono stati interrotti.

Jessica Selassiè vicinissima dal realizzare il suo sogno: un bacio con Barù. Un desiderio che la gieffina aveva più volte manifestando pur trovandosi un ‘muro’. Barù infatti ha più volte spiegato di non nutrire per Jessica nulla più di una bella amicizia.

“Mi sembra che la nostra amicizia così funziona o mi devo allontanare sennò te la prendi? Sì, tutto il giorno… E non mi porta questo e non mi fa la pasta… Sì, stai scherzando fino a un certo punto. Ma lo sento che c’è un po’ di pesantezza. Non è solo uno scherzo. No, perché altrimenti mi allontano. Non voglio che ci rimani male. Sennò oggi facevo la pasta con le cipolle e l’aglio senza fare il riso, per esempio… Per essere carino… Non è che quello vuol dire che… Una carineria”.





Ma nelle ultime ore qualcosa sembra aver fatto cambiare idea al gieffino. Infatti mai stati così tanto vicini dallo scambiarsi un bacio. Peccato che il momento è stato subito interrotto: “La povera Jessica la stavo per baciare. Mi hanno rovinato il bacio”.

Lo avrebbe confessato Barù a Soleil poco dopo l’imprevisto. Il gieffino ha spiegato di essere stato ‘vittima’ di uno scherzo da parte degli inquilini della casa, ma che poco prima si è ritrovato faccia a faccia con Jessica, pronto per un bacio. E chissà se capiterà un’occasione simile.