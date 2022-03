Sabato sera i concorrenti del GF Vip 6 si sono scatenati a ritmo di musica, ovviamente trap e con le basi scelte dal Grande Fratello si sono improvvisati con rime e performance da veri trapper.

Le prime a cimentarsi nell’ardua prova sono Delia e Manila che, seguendo la musica in sottofondo, propongono un divertente testo che ripercorre alcune situazioni nate nella Casa, come la coinvolgente relazione tra Miriana e Biagio, ex concorrente di questa edizione di #GFVIP. A seguire, si esibiscono Jessica, Lulù e Giucas con una proposta del tutto esilarante che, grazie all’intervento dell’illusionista, inevitabilmente si scatena una risata coinvolgente da parte di tutti i loro coinquilini.

Lulù al GF Vip, il video pubblicato da Guè Pequeno

Poi è stato il momento di Soleil, seguita da Barù che improvvisa sul momento il suo ruolo da trapper. Davide si esibisce da solo, presentando un testo ben pensato, in cui ripercorre il suo percorso al GF Vip parlando anche ad alcuni compagni di esperienza. Lulù recita le parole che Jessica e Sophie hanno scritto per lei, concludendo la sua presentazione con un twerk.





Infine Sophie e Soleil ripropongono una loro versione della loro esperienza nella Casa di GFVIP e Jessica parla delle divertenti strofe che ipotizzano su un invito a cena ricevuto. Dopo il Trap Party Vip Gué Pequeno ha pubblicato un video di Lulù che canta un suo brano, Scooteroni, cantato in coppia con Marracash.

“Senza mai partecipare a un’edizione”, ha scritto il rapper su Instagram nella storia pubblicata. Non è la prima volta che Lulù finisce sui post di un cantante famoso, lo scorso mese la rapper Cardi B ha pubblicato una clip in cui la principessa si esibiva sulle note di un suo brano commentando: “Sicuramente è la star del reality”.