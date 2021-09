Gianmaria Antinolfi ha avuto un chiarimento con Soleil Sorge. L’influencer lo ha accusato di stalking. Prima del loro ingresso nella casa si vociferava di una loro storia, anzi “flirt”, come ama definirlo all’americana l’ex naufraga. Soleil ha lanciato un’accusa non indifferente: “È stato pesante, è arrivato al limite dello stalking”. E ancora: “Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa”.

Alla presenza degli altri inquilini della Casa del GF Vip i due hanno parlato e Gianmaria Antinolfi ha spiegato perché ha detto a tutti della sua relazione con Soleil Sorge, mettendo in atto un comportamento che alla gieffina ha dato fastidio: “Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto in quel momento lì. Io ero talmente felice, talmente fiero di averti nella mia vita, accanto a me. Ho avuto modo di capire dopo, quando la cosa si è chiusa. Tante cose che ho sbagliato nei tuoi confronti, le ho capite dopo. Ho capito gli errori che ho fatto e le volte in cui non ti ho capita. Però anche tu, non volendo, hai fatto del male a me. Non sono stato l’unico ad aver fatto del male. In quel momento eri la mia felicità e volevo condividerla con le persone a cui voglio bene. A me dispiace non essere riuscito a renderti felice come avrei voluto”.

Dopo aver accettato le scuse di Gianmaria, Soleil Sorge ha spiegato di essere rimasta ferita quando ha visto che parlava della loro relazione agli altri inquilini della casa: “Quando ho visto che hai raccontato a tutti la nostra storia, stavo male e se tu racconti la nostra storia, la racconto anch’io. Io ho sofferto tanto in amore, sono scottata e distrutta da queste cose. Vorrei solo una relazione con una persona che mi rispetta e mi tutela. Io ho subito anche bullismo. Quando ancora non ero stata a letto con un ragazzo, ho avuto la scuola intera contro, ragazze più grandi che si erano ingelosite e andavano a dire in giro che ero stata con tutti”.





Gianmaria Antinolfi è scoppiato a piangere e il discorso si è spostato sulla visita che ha ricevuto dalla fidanzata Giulia Greta Mastroianni: “Io ho voluto tutelare anche lei perché, mi conosci, avrei potuto distruggerla, con le frecciatine ecc – ha detto Soleil Sorge -. È stato bello anche soltanto il fatto che lei sia venuta qui a difenderti e a mettere una buona parola. Concentrati sul fatto che è qui per te, che è venuta qui mettendosi contro di me, sapendo a cosa andava incontro”.

Infine Soleil Sorge ha provato a consolare Gianmaria Antinolfi: “Ti do un consiglio che mi ha dato Dayane Mello e che mi salva ogni volta che sento un crollo emotivo. Quando la testa viaggia, devi riportarti qui dentro. L’importante è stare bene. Noi adesso abbiamo chiarito e possiamo divertirci. Se lei o qualcuno vede del marcio, sono cavoli loro”. In lacrime, Antinolfi ha abbracciato Soleil: “A me manca proprio l’aria. Ieri sera volevo uscire. Ero paralizzato. Mi sentivo debole se uscivo e debole se non uscivo”.