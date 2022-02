Se non ci fossero, che vita sarebbe. Parliamo degli amici, quelli veri. Quelli che ti sostengono nel momento del bisogno. Quelli che, anche se non li vedi da una vita, li incontri e la sintonia è sempre la stessa, come se vi foste visti un giorno prima. Quelli che sono pronti pure a rimetterci di tasca propria, pur di farti un favore, starti vicino, darti una mano.

E di amicizie, vere, ne sbocciano anche al Grande Fratello Vip. Il reality di Alfonso Signorini viene spesso criticato per certe dinamiche, per i ‘teatrini’, per le scene che in tanti sono convinti siano preparate a tavolino. Beh, il mondo è bello perché è vario, ma un aspetto di certo non si può negare. Il valore del GF Vip come esperimento sociale che ripropone, più o meno senza filtri, quanto avviene nella vita di tutti i giorni. E cioè litigi, ripicche, ipocrisie, dubbi, scontri, ma anche innamoramenti e, appunto grandi amicizie che nascono.

Lo scorso 31 gennaio uno dei protagonisti indiscussi del GF Vip 6 ha lasciato la Casa per motivi di lavoro. Parliamo di Gianmaria Antinolfi che dopo ben quattro mesi e scene ‘indimenticabili’ con l’ex Sophie Codegoni, ma anche con Soleil, insomma, con tutti i compagni di questa avventura, ha detto basta. E ha spiegato: “Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po’ di tempo in più”.





Adesso, nel corso di un’intervista a Casa Chi con Rosalinda Cannvò, Gianmaria Antinolfi rivela degli aspetti inediti della sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini. “Io Manuel e Aldo abbiamo veramente un rapporto speciale”. Così l’imprenditore partenopeo mette il sigillo a quello che era già sembrato a tutti un bel legame. Un commovente ringraziamento arriva in special modo ad Aldo Montano: “Mi ha salvato la vita”. E ancora: “Mi ha raccolto con il cucchiaino in alcuni momenti. Se non ci fosse stato lui lì dentro sarebbe stato veramente difficile per me”.

Soltanto che Aldo Montano, ad un certo punto, ha abbandonato la Casa. E allora Gianmaria Antinolfi ha raccontato perché lui, invece, è voluto restare: “Ha sempre creduto in me, mi ha sempre spalleggiato, sostenuto, anche per questo ho deciso di andare avanti senza di lui. Voler continuare a stare lì dentro anche dopo la sua uscita era anche una prova. Mi sono messo anche un po’ alla prova, per capire senza Aldo come potesse continuare il mio percorso”.