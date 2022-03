Poche ore alla fine del GF Vip e il cerchio si stringe. Nella casa sono rimasti in 8 ed i bookmakers hanno già il loro vincitore e stilato il possibile ordine di arrivo. Al sesto posto Barù Gaetani, il quale ha eliminato dal gioco dei vip Sophie Codegoni alla nuova nonché 48esima diretta del reality show. Al quinto Giucas Casella, un’altra rivelazione di questa sesta edizione. Quarto posto, ai piedi del podio del GF Vip, Delia Duran che dichiara dalla Casa di non sentire molto la mancanza del promesso sposo, Alex Belli.



Salendo al terzo posto ecco Davide Silvestri, capace di eliminare in un colpo solo sia Miriana Trevisan che Soleil Sorge. Quindi piazza d’onore per Jessica Selassié che ha da poco chiuso i rapporti con la crash annunciata Barù Gaetani. Per la vittoria invece non ci sarebbero dubbi: sarà Lulù a trionfare. Di sicuro stasera al GF Vip non mancheranno le sorprese ed ecco che una speciale riguarda Giucas Casella.



Giucas Casella che ieri è stato grande protagonista al GF Vip ipnotizzando Delia Duran. Ma qualcosa è andato storto. Recitando il mantra: “Il tuo corpo si piega ma non si spezza” il prestigiatore è salito sulla modella che, tutta rigida, formava un corpo unico appoggiata a due sedie. Improvvisamente, però, il corpo di Delia non ha retto al peso di Giucas e sono caduti entrambi. A quanto pare lei non si è accorta di nulla…







Nella puntata di stasera del GF Vip Giucas Casella sarà ancora grande protagonista, avrà modo di riabbracciare il suo amatissimo figlio James, allergico alle telecamere. Il giovane, però, farà un’eccezione per omaggiare il padre. James, medico che prima ha lavorato presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma e poi al Nuovo Ospedale dei Castelli, in provincia di Roma, dove tutt’ora lavora che Giucas ha cresciuto da solo.



In un’intervista prima di entrare al GF Vip aveva dichiarato. ” (Caroline Torr, la mamma del bimbo) Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più, e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva”.