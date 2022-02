Grande Fratello Vip, si cambia. Cosa? Ma è chiaro, cambia tutto. O quasi. Intanto come sanno bene tutti gli appassionati il reality di Alfonso Signorini è stato messo in pausa. Su Rai1 c’è il Festival di Sanremo condotto da Amadeus, che sta facendo ascolti record, e quindi meglio una dignitosa ritirata che una pesante sconfitta. Ma è quello che sta accadendo nella Casa a far discutere. Fin dall’ingresso di Delia Duran il comportamento di Manila Nazzaro è finito sotto l’occhio del ciclone.

L’ex miss Italia, infatti, si è avvicinata molto alla moglie di Alex Belli. E questo ha inevitabilmente comportato la rottura con Soleil Sorge: “Con Sole non si riesce più a parlare, proprio zero – si è confidata tempo fa Manila con Sophie Codegoni e Giacomo Urtis – Ha fatto muro anche con me perchè comunque parlo con Delia. Mi dispiace tantissimo questa cosa”. Ora a rompere con la moglie di Lorenzo Amoruso è anche un altro vippone con cui c’era un legame molto forte.

Parliamo di Davide Silvestri. E in ballo c’è ancora una volta l’effervescente modella venezuelana che ha portato a tutta la Casa una ventata di aria nuova. Delia Duran ha cercato di avvicinarsi un po’ a tutti i coinquilini e proprio mentre parlava con Davide quest’ultimo le ha fatto una rivelazione interessante. Prima, però, facciamo un passo indietro: vi ricordate quante volte Manila si è lamentata della scarsa igiene, della mancanza di regole e del fatto che è sempre e solo lei a fare le faccende di casa? Beh, non siete gli unici.





Davide Silvestri su Manila Nazzaro: “Ha rotto!”

Davide Silvestri, parlando con Delia Duran di Manila Nazzaro, ha detto: “Sì però ha anche rotto. Si lamenta, ha ragione ma non deve far le cose… sennò deve smettere di lamentarsi. Ha rotto!”. Bam, anche qui Manila perde consensi e sostegno nella Casa del GF Vip 6. Ma non è tutto. Spesso e volentieri anche Katia Ricciarelli, come Manila, si è lamentata del comportamento dei più giovani poco propensi a fare pulizie, rispettare i turni, ecc… Non ci crederete, ma pure la soprano ne ha abbastanza.

Che l’amicizia tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro fosse giunta al capolinea è cosa risaputa: “Io ho votato te – le parole di Katia a Miriana Trevisan – perché hai tanto da dare, cos’altro ha da dare quella (Manila Nazzaro, ndr)? Che possibilità ha di andare avanti che ha 44 anni che ha già una famiglia e un lavoro”. Con queste parole la rottura è stata servita. Ormai ci avviciniamo a grandi passi alla finale e si stanno delineando nuovi rapporti tra i concorrenti. Che dite, hanno iniziato ad affilare le armi?