“Ma chi è stato?”. Il messaggio aereo sorprende Davide e tutto il GF Vip: la frase è molto chiara

Messaggio aereo per Davide Silvestri al ‘GF Vip’. A poche ore dalla diretta televisiva con Alfonso Signorini, il concorrente ha ricevuto questa sorpresa inaspettata e davanti a tutti gli altri compagni di avventura non ha nascosto di essere un po’ senza parole. Anche perché si è immediatamente chiesto chi fosse l’autore di questo gesto improvviso. La scritta è stata inequivocabile, ma a lasciare tutti nel mistero più assoluto ci ha pensato il mittente, che probabilmente non vuole svelarsi.

Prima di darvi tutti i dettagli su Davide Silvestri, nelle scorse ore c’è stato un momento teso tra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Miriana ha criticato Manila Nazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio”, aveva attaccato Miriana Trevisan vedendo Manila Nazzaro alzare un bicchiere e fare un brindisi per Katia Ricciarelli. “Guarda che il torto l’ha fatto anche a me l’altro giorno”, aveva aggiunto Manila.

Davide Silvestri non è stato l’unico vippone a ricevere questa gradita sorpresa dal cielo, ma a fare scalpore è stato il fatto che nessuno, lui compreso, è riuscito a comprendere chi potesse essere stato l’ideatore di questo messaggio. Precisiamo subito che si è trattato di una frase molto bella e positiva, che dà indubbiamente grande coraggio all’attore, ma chissà se nelle prossime ore non arriverà un altro velivolo che spiegherà nei dettagli chi sia stato il mittente di questo regalo.





Coloro che amano Davide Silvestri sono convinti che sia qualcuno molto vicino a lui ad averlo spronato, anche per permettergli di affrontare al meglio le dinamiche del ‘GF Vip’, in particolare i problemi avuti con Soleil Sorge. Ma ad esempio Alessandro Basciano ha voluto subito dire la sua, ironizzando sull’accaduto: “Te l’ha mandato Gianmaria”. Ora andiamo a vedere insieme cosa è stato dedicato al gieffino e chissà se dietro tutto questo ci sia un familiare o qualche amico fidato.

Il messaggio integrale indirizzato a Davide Silvestri recitava: “Dave Guerriero della Luce. All In”, in riferimento ad un libro come è emerso nel suo dialogo coi coinquilini. Si è immediatamente domandato cosa potesse significare e chi volesse lanciargli questo messaggio, ma non è arrivato a comprenderlo. Sta di fatto che comunque è apparso molto felice e sollevati, visto che qualcuno ha pensato a lui e lo ha incoraggiato per questo rush finale del programma.