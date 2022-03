La puntata in diretta del ‘GF Vip’ del 28 febbraio è stata ricca di colpi di scena, infatti c’è stata innanzitutto una doppia eliminazione che ha causato l’addio di Nathaly Caldonazzo e di Alessandro Basciano. Proprio quest’ultimo è riuscito a ricevere in tempo una sorpresa dal programma, infatti ha potuto incontrare suo figlio Nicolò in passerella. Ma dopo l’appuntamento con Alfonso Signorini chi ha perso letteralmente la pazienza è stato Davide Silvestri, che se l’è presa con Lulù Selassié.

Davide Silvestri era stato protagonista anche di un regalo dal cielo prima della puntata, avendo ricevuto un messaggio aereo con mittente sconosciuto. l messaggio integrale indirizzato a Davide Silvestri recitava: “Dave Guerriero della Luce. All In”, in riferimento ad un libro come è emerso nel suo dialogo coi coinquilini. Si è immediatamente domandato cosa potesse significare e chi volesse lanciargli questo messaggio, ma non è arrivato a comprenderlo. Sta di fatto che comunque è apparso molto felice e sollevato.

Ma Davide Silvestri ha fatto una scoperta tutt’altro che bella al termine della puntata del ‘GF Vip’ e ha saputo che la colpevole di questa situazione spiacevole è stata Lulù Selassié. Non l’ha ancora affrontata personalmente, ma da parte sua c’è stata la promessa che accadrà molto presto. In queste ore ci si aspetta dunque un confronto, che si preannuncia aspro e duro, e vedremo che tipo di spiegazioni fornirà la principessa etiope. Certamente l’attore non è mai parso così furioso prima d’ora.





Ad aver scatenato la rabbia di Davide Silvestri è stata la nomination subita da Lulù: “Lulù è una doppiogiochista e proprio bugiarda, le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con lei, sono proprio nero. Io me la sono presa con Soleil per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame. Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare. Comunque, a prescindere da come andrà a finire con la nomination, me la godrò fino alla fine questa esperienza e non me la prenderò più”.

Durante l’appuntamento in diretta Clarissa Selassié ha chiesto scusa a Katia Ricciarelli con una lettera: “Il mio è stato uno sfogo liberatorio dopo tutte le offese subite in sei mesi, che pensavo restasse solo sui miei social. Ma mi rendo conto che certe parole non vanno utilizzate perché potrebbero urtare la sensibilità di molte persone e io nonostante tutto non vorrei nemmeno che la stessa Katia potesse rimanere ferita”.